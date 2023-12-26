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Суд закрыл дело против радикала Стерненко

Суд закрыл дело против радикала Стерненко - 26.12.2023 Украина.ру

Суд закрыл дело против радикала Стерненко

Приморский суд Одессы 26 декабря закрыл дело украинского радикала, неонациста, бывшего главы одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко по факту убийства военнослужащего в 2018 году. Об этом сообщил он сам в сети

2023-12-26T20:07

2023-12-26T20:07

2023-12-26T20:07

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По его версии, путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, ныне погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других. Теперь Стерненко официально признан невиновным и утверждает, что одержал победу. Напомним, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому. Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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новости, украина, стерненко, убийство, суд, правый сектор, всу