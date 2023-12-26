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Суд закрыл дело против радикала Стерненко
Суд закрыл дело против радикала Стерненко - 26.12.2023 Украина.ру
Суд закрыл дело против радикала Стерненко
Приморский суд Одессы 26 декабря закрыл дело украинского радикала, неонациста, бывшего главы одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко по факту убийства военнослужащего в 2018 году. Об этом сообщил он сам в сети
2023-12-26T20:07
2023-12-26T20:07
2023-12-26T20:07
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По его версии, путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, ныне погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других. Теперь Стерненко официально признан невиновным и утверждает, что одержал победу. Напомним, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому. Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Украина.ру
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новости, украина, стерненко, убийство, суд, правый сектор, всу
Новости, Украина, Стерненко, убийство, Суд, Правый сектор, ВСУ
Суд закрыл дело против радикала Стерненко
Приморский суд Одессы 26 декабря закрыл дело украинского радикала, неонациста, бывшего главы одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко по факту убийства военнослужащего в 2018 году. Об этом сообщил он сам в сети
"Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе", – написал Стерненко на своей странице.
По его версии, путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, ныне погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других. Теперь Стерненко официально признан невиновным и утверждает, что одержал победу.
Напомним, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.
Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ