Суд закрыл дело против радикала Стерненко - 26.12.2023 Украина.ру
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Суд закрыл дело против радикала Стерненко
Суд закрыл дело против радикала Стерненко - 26.12.2023 Украина.ру
Суд закрыл дело против радикала Стерненко
Приморский суд Одессы 26 декабря закрыл дело украинского радикала, неонациста, бывшего главы одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко по факту убийства военнослужащего в 2018 году. Об этом сообщил он сам в сети
2023-12-26T20:07
2023-12-26T20:07
новости
украина
стерненко
убийство
суд
правый сектор
всу
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По его версии, путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, ныне погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других. Теперь Стерненко официально признан невиновным и утверждает, что одержал победу. Напомним, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому. Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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новости, украина, стерненко, убийство, суд, правый сектор, всу
Новости, Украина, Стерненко, убийство, Суд, Правый сектор, ВСУ

Суд закрыл дело против радикала Стерненко

20:07 26.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас ЮрченкоСергей Стерненко
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас Юрченко
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Приморский суд Одессы 26 декабря закрыл дело украинского радикала, неонациста, бывшего главы одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко по факту убийства военнослужащего в 2018 году. Об этом сообщил он сам в сети

"Сторона обвинения не доказала мою вину, в моих действиях не было умысла на умышленное убийство. И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе", – написал Стерненко на своей странице.

По его версии, путь к свободе ему преграждали якобы "российские агенты" в лице Арсена Авакова, ныне погибшего "в рамках спецоперации СБУ" Ильи Кивы, Нестора Шуфрича и других. Теперь Стерненко официально признан невиновным и утверждает, что одержал победу.
Напомним, в 2018 году Стерненко убил бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, транслируя этот момент на видео. По его словам, он действовал в целях самозащиты (хотя догнал и зарезал), а нож, которым он зарезал человека, якобы принадлежал убитому.
Сергей Стерненко – один из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но всё ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря, 04:55
Рэкетир для Офиса Зеленского. Чем занимается неонацист Сергей СтерненкоОдним из символов украинского Евромайдана и показательного террора в отношении одесситов в свое время стал Сергей Стерненко, бывший глава одесского "Правого сектора"*. Он отметился целой серией нападений, похищений, убийством, грабежами, но все ему сходило и сходит с рук благодаря заступничеству украинских властей и уличных банд националистов.
 
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