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Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов

Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов - 26.12.2023 Украина.ру

Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов

В Европе и США сегодня преобладает мнение, что наиболее приемлемым решением конфликта на Украине является раздел страны. Вместе с тем, Киев рискует потерять Одессу, Харьков и западные регионы, сообщает сербская газета "Политика"

2023-12-26T19:31

2023-12-26T19:31

2023-12-26T19:39

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Российская сторона настроена решительно, утверждают журналисты, из-за чего Киев может лишиться ещё больших территорий. Вместе с тем, отмечается, что возможный раскол не положил бы конец конфликту. В Кремле неоднократно заявляли о том, что всё цели Спецоперации, в том числе, по разоружению Украины, будут достигнуты. Автор статьи напомнил, что Киеву уже начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами, объединённой с прямой линией заявил, что весь юго-восток Украины – это исконно русские земли. Там расположены русские города, в том числе Одесса.

https://ukraina.ru/20231226/1052397953.html

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новости, украина, одесса, сво