Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов - 26.12.2023 Украина.ру
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Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов
Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов - 26.12.2023 Украина.ру
Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов
В Европе и США сегодня преобладает мнение, что наиболее приемлемым решением конфликта на Украине является раздел страны. Вместе с тем, Киев рискует потерять Одессу, Харьков и западные регионы, сообщает сербская газета "Политика"
2023-12-26T19:31
2023-12-26T19:39
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Российская сторона настроена решительно, утверждают журналисты, из-за чего Киев может лишиться ещё больших территорий. Вместе с тем, отмечается, что возможный раскол не положил бы конец конфликту. В Кремле неоднократно заявляли о том, что всё цели Спецоперации, в том числе, по разоружению Украины, будут достигнуты. Автор статьи напомнил, что Киеву уже начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным. Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами, объединённой с прямой линией заявил, что весь юго-восток Украины – это исконно русские земли. Там расположены русские города, в том числе Одесса.
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новости, украина, одесса, сво
Новости, Украина, Одесса, СВО

Украине предрекли потерю Одессы, Харькова и западных регионов

19:31 26.12.2023 (обновлено: 19:39 26.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Европе и США сегодня преобладает мнение, что наиболее приемлемым решением конфликта на Украине является раздел страны. Вместе с тем, Киев рискует потерять Одессу, Харьков и западные регионы, сообщает сербская газета "Политика"
Российская сторона настроена решительно, утверждают журналисты, из-за чего Киев может лишиться ещё больших территорий.
"В России как главном игроке появляется все больше и больше приглашений двигаться дальше. Захват Одессы и Харьковской области уже не просто туманная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир", – отмечает автор статьи.
Вместе с тем, отмечается, что возможный раскол не положил бы конец конфликту. В Кремле неоднократно заявляли о том, что всё цели Спецоперации, в том числе, по разоружению Украины, будут достигнуты.
Автор статьи напомнил, что Киеву уже начали сокращать помощь, призывая смириться с неизбежным.
"Военная поддержка была резко сокращена, ее заменили призывы принять неизбежное. Вынужденное решение Брюсселя принять кандидатуру государства Зеленского в Европейский союз является однозначным сигналом того, что приверженность миру стала неизбежной", – сказано в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с журналистами, объединённой с прямой линией заявил, что весь юго-восток Украины – это исконно русские земли. Там расположены русские города, в том числе Одесса.
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