https://ukraina.ru/20231226/1052416224.html

Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря

Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря - 26.12.2023 Украина.ру

Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря

ВСУ ударили по Феодосии; на Украине внесен скандальный законопроект о мобилизации; Shamanугрожает нацбезопасности Украины

2023-12-26T18:00

2023-12-26T18:00

2023-12-26T18:00

эксклюзив

хроники

украина

крым

обстрелы

мобилизация

валерий залужный

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Корабль "Новочеркасск"Утром 26 декабря стало известно о ночном обстреле Феодосии: в Минобороны РФ сообщили о том, что большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.По данным МЧС России, четыре человека пострадали, один человек погиб в результате атаки.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил об ударе по Феодосии Владимиру Путину.Ответственность за удар взяло на себя командование ВСУ, в своем обращении к украинцам говорил о нем и президент страны Владимир Зеленский:"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной", - резко заявил он.В интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв объяснил, что противник иногда добивается успеха, имея широкий спектр возможностей.Неизвестно, какими именно крылатыми ракетами был нанесен удар - Storm Shadow и Scalp."Та и другая ракета отличается только страной производителем. А платформой, которая способна ее нести, является самолет Су-24. Эти же самолеты противника. добивались боевого успеха и ранее. Об этом свидетельствует атака 14 сентября на Севастопольский морской завод, где в доке стояли БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Атака на штаб Черноморского флота 22 сентября тоже была осуществлена этими же ракетами.Противник ведет плановую работу, мы ей противостоим и значительное число ракет было сбито, но 1100-процентной гарантии отражения ракетной угрозы никто обеспечить не может. В прошлом году был нанесен удар по Бердянску, где базировался десантный корабль "Саратов". Но тогда речь шла о применении ракет "Точка-У". Хотя однозначно утверждать, что было применено нельзя, так Минобороны купирует информацию, что справедливо. Говорят, что ракета была сбита, и ее обломки упали в твиндек десантного корабля, так или иначе он был выведен из строя.Но украинцы не вполне самостоятельны в своих действиях, так как это оружие иностранного производства. Программное обеспечение, разведка, определение целей, наведение осуществлялось при участии зарубежных партнеров", - рассказал Горбачёв.В середине дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что над городом объявлена воздушная тревога."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он.Сообщений о прилетах в Севастополе не было.Верховная Рада хочет отправить на фронт всех, Залужный сомневаетсяНа Украине тема дня – скандальный законопроект о новых нормах мобилизации, внесенный на рассмотрение Верховной Раде.В документе предусмотрены ограничения на выезд за границу, операции с недвижимостью, управление автомобилем, получение кредитов, использование банковских карт, и другое – все эти меры будут применены в случае нарушения воинского учета.Некоторые пункты законопроекта прямо нарушают Конституцию Украины и права человека, другие допускают постановку на воинский учет тех, кого раньше не могли мобилизовать – женщин юридических специальности, граждан с отдельными группами инвалидности."Первое впечатление после прочтения этого шедевра воспаленного ума администраторов спа-салонов и фотографов и безграничной фантазии бездельников, которые не занимали и не собираются заниматься военным учетом и надлежащим комплектованием ВСУ, у меня лично есть то, что очевидно единственное: любой депутат, который это поддерживает, навсегда поставит крест на своей политической карьере.Даже в привычном турборежиме шансы на его принятие минимальны. Принудительная конфискация, электронные кабинеты призывника, безграничные полномочия ТЦК, отсутствие защиты персональных данных, убийство науки — это малая часть улучшений, чтобы украинцы не плакали.Как изящное издевательство выглядит забота об инвалидах, которых теперь могут мобилизовать только с их согласия, что никак не влияет на лишение жен и родителей инвалидов попечительства", – прокомментировал проект украинский адвокат Ростислав Кравец.Украинскому парламенту предстоит дважды проголосовать, чтобы законопрокт был принят. Во второй половине дня на заседании ставки выступил главком ВСУ Валерий Залужный, опровергнув тезис Зеленского, о том, что командование ВСУ запросило мобилизацию полумиллиона человек, однако подтверждает, что некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год была сформирована. Именно так сформулировал необходимость ужесточения мобилизации Зеленский в ходе своей пресс-конференции неделей ранее."Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", – заявил Залужный.По его словам, в новом законопроекте Генштаб "согласился" с понятием, что необходимо оставить в законодательстве два понятия - человек, которые годен к военной службе и негоден.Кроме того, Залужный официально подтвердил, что ВСУ вышли из Марьинки, хотя накануне украинские военные опровергали эту информацию в эфире объединенного телемарафона.Угроза – SHAMANРоссийский эстрадный артист SHAMAN (Ярослав Дронов) внесен в список российских деятелей культуры, угрожающих нацбезопасности и территориальной целостности Украины, сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в Министерстве культуры и цифрового развития."В 2023 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman)", - сообщили журналисты.Внесение Дронова в список может быть связано с тем, что накануне он стал доверенным лицом президента:"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - написал SHAMAN в своем Telegram-канале.В настоящее время в таком перечне находятся 213 человек. Среди них телеведущий Владимир Соловьев, блогер Дмитрий Пучков, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и другие. Из перечня в 2023 году исключили только одного человека - Максима Галкина*.*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ

https://ukraina.ru/20231226/1052415593.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, крым, обстрелы, мобилизация, валерий залужный