Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря - 26.12.2023 Украина.ру
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Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря - 26.12.2023 Украина.ру
Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
ВСУ ударили по Феодосии; на Украине внесен скандальный законопроект о мобилизации; Shamanугрожает нацбезопасности Украины
2023-12-26T18:00
2023-12-26T18:00
эксклюзив
хроники
украина
крым
обстрелы
мобилизация
валерий залужный
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Корабль "Новочеркасск"Утром 26 декабря стало известно о ночном обстреле Феодосии: в Минобороны РФ сообщили о том, что большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.По данным МЧС России, четыре человека пострадали, один человек погиб в результате атаки.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил об ударе по Феодосии Владимиру Путину.Ответственность за удар взяло на себя командование ВСУ, в своем обращении к украинцам говорил о нем и президент страны Владимир Зеленский:"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной", - резко заявил он.В интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв объяснил, что противник иногда добивается успеха, имея широкий спектр возможностей.Неизвестно, какими именно крылатыми ракетами был нанесен удар - Storm Shadow и Scalp."Та и другая ракета отличается только страной производителем. А платформой, которая способна ее нести, является самолет Су-24. Эти же самолеты противника. добивались боевого успеха и ранее. Об этом свидетельствует атака 14 сентября на Севастопольский морской завод, где в доке стояли БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Атака на штаб Черноморского флота 22 сентября тоже была осуществлена этими же ракетами.Противник ведет плановую работу, мы ей противостоим и значительное число ракет было сбито, но 1100-процентной гарантии отражения ракетной угрозы никто обеспечить не может. В прошлом году был нанесен удар по Бердянску, где базировался десантный корабль "Саратов". Но тогда речь шла о применении ракет "Точка-У". Хотя однозначно утверждать, что было применено нельзя, так Минобороны купирует информацию, что справедливо. Говорят, что ракета была сбита, и ее обломки упали в твиндек десантного корабля, так или иначе он был выведен из строя.Но украинцы не вполне самостоятельны в своих действиях, так как это оружие иностранного производства. Программное обеспечение, разведка, определение целей, наведение осуществлялось при участии зарубежных партнеров", - рассказал Горбачёв.В середине дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что над городом объявлена воздушная тревога."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он.Сообщений о прилетах в Севастополе не было.Верховная Рада хочет отправить на фронт всех, Залужный сомневаетсяНа Украине тема дня – скандальный законопроект о новых нормах мобилизации, внесенный на рассмотрение Верховной Раде.В документе предусмотрены ограничения на выезд за границу, операции с недвижимостью, управление автомобилем, получение кредитов, использование банковских карт, и другое – все эти меры будут применены в случае нарушения воинского учета.Некоторые пункты законопроекта прямо нарушают Конституцию Украины и права человека, другие допускают постановку на воинский учет тех, кого раньше не могли мобилизовать – женщин юридических специальности, граждан с отдельными группами инвалидности."Первое впечатление после прочтения этого шедевра воспаленного ума администраторов спа-салонов и фотографов и безграничной фантазии бездельников, которые не занимали и не собираются заниматься военным учетом и надлежащим комплектованием ВСУ, у меня лично есть то, что очевидно единственное: любой депутат, который это поддерживает, навсегда поставит крест на своей политической карьере.Даже в привычном турборежиме шансы на его принятие минимальны. Принудительная конфискация, электронные кабинеты призывника, безграничные полномочия ТЦК, отсутствие защиты персональных данных, убийство науки — это малая часть улучшений, чтобы украинцы не плакали.Как изящное издевательство выглядит забота об инвалидах, которых теперь могут мобилизовать только с их согласия, что никак не влияет на лишение жен и родителей инвалидов попечительства", – прокомментировал проект украинский адвокат Ростислав Кравец.Украинскому парламенту предстоит дважды проголосовать, чтобы законопрокт был принят. Во второй половине дня на заседании ставки выступил главком ВСУ Валерий Залужный, опровергнув тезис Зеленского, о том, что командование ВСУ запросило мобилизацию полумиллиона человек, однако подтверждает, что некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год была сформирована. Именно так сформулировал необходимость ужесточения мобилизации Зеленский в ходе своей пресс-конференции неделей ранее."Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", – заявил Залужный.По его словам, в новом законопроекте Генштаб "согласился" с понятием, что необходимо оставить в законодательстве два понятия - человек, которые годен к военной службе и негоден.Кроме того, Залужный официально подтвердил, что ВСУ вышли из Марьинки, хотя накануне украинские военные опровергали эту информацию в эфире объединенного телемарафона.Угроза – SHAMANРоссийский эстрадный артист SHAMAN (Ярослав Дронов) внесен в список российских деятелей культуры, угрожающих нацбезопасности и территориальной целостности Украины, сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в Министерстве культуры и цифрового развития."В 2023 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman)", - сообщили журналисты.Внесение Дронова в список может быть связано с тем, что накануне он стал доверенным лицом президента:"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - написал SHAMAN в своем Telegram-канале.В настоящее время в таком перечне находятся 213 человек. Среди них телеведущий Владимир Соловьев, блогер Дмитрий Пучков, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и другие. Из перечня в 2023 году исключили только одного человека - Максима Галкина*.*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20231226/1052415593.html
https://ukraina.ru/20231226/1052415814.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, крым, обстрелы, мобилизация, валерий залужный
Эксклюзив, Хроники, Украина, Крым, обстрелы, мобилизация, Валерий Залужный

Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря

18:00 26.12.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ ударили по Феодосии; на Украине внесен скандальный законопроект о мобилизации; Shamanугрожает нацбезопасности Украины
Корабль "Новочеркасск"
Утром 26 декабря стало известно о ночном обстреле Феодосии: в Минобороны РФ сообщили о том, что большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет."
По данным МЧС России, четыре человека пострадали, один человек погиб в результате атаки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков доложил об ударе по Феодосии Владимиру Путину.
Ответственность за удар взяло на себя командование ВСУ, в своем обращении к украинцам говорил о нем и президент страны Владимир Зеленский:
"Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной", - резко заявил он.
В интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв объяснил, что противник иногда добивается успеха, имея широкий спектр возможностей.
Неизвестно, какими именно крылатыми ракетами был нанесен удар - Storm Shadow и Scalp.
"Та и другая ракета отличается только страной производителем. А платформой, которая способна ее нести, является самолет Су-24. Эти же самолеты противника. добивались боевого успеха и ранее. Об этом свидетельствует атака 14 сентября на Севастопольский морской завод, где в доке стояли БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Атака на штаб Черноморского флота 22 сентября тоже была осуществлена этими же ракетами.
Противник ведет плановую работу, мы ей противостоим и значительное число ракет было сбито, но 1100-процентной гарантии отражения ракетной угрозы никто обеспечить не может. В прошлом году был нанесен удар по Бердянску, где базировался десантный корабль "Саратов". Но тогда речь шла о применении ракет "Точка-У". Хотя однозначно утверждать, что было применено нельзя, так Минобороны купирует информацию, что справедливо. Говорят, что ракета была сбита, и ее обломки упали в твиндек десантного корабля, так или иначе он был выведен из строя.
Но украинцы не вполне самостоятельны в своих действиях, так как это оружие иностранного производства. Программное обеспечение, разведка, определение целей, наведение осуществлялось при участии зарубежных партнеров", - рассказал Горбачёв.
Сергей Горбачёв интервью
17:49
Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в АрктикеК сожалению, из лексикона военно-политических специалистов в последнее время исчез термин "красные линии". Поставки F-16 – это вызовы, имеющие политическую окраску, считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
В середине дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил о том, что над городом объявлена воздушная тревога.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал он.
Сообщений о прилетах в Севастополе не было.
Верховная Рада хочет отправить на фронт всех, Залужный сомневается
На Украине тема дня – скандальный законопроект о новых нормах мобилизации, внесенный на рассмотрение Верховной Раде.
В документе предусмотрены ограничения на выезд за границу, операции с недвижимостью, управление автомобилем, получение кредитов, использование банковских карт, и другое – все эти меры будут применены в случае нарушения воинского учета.
Некоторые пункты законопроекта прямо нарушают Конституцию Украины и права человека, другие допускают постановку на воинский учет тех, кого раньше не могли мобилизовать – женщин юридических специальности, граждан с отдельными группами инвалидности.
"Первое впечатление после прочтения этого шедевра воспаленного ума администраторов спа-салонов и фотографов и безграничной фантазии бездельников, которые не занимали и не собираются заниматься военным учетом и надлежащим комплектованием ВСУ, у меня лично есть то, что очевидно единственное: любой депутат, который это поддерживает, навсегда поставит крест на своей политической карьере.
Даже в привычном турборежиме шансы на его принятие минимальны. Принудительная конфискация, электронные кабинеты призывника, безграничные полномочия ТЦК, отсутствие защиты персональных данных, убийство науки — это малая часть улучшений, чтобы украинцы не плакали.
Как изящное издевательство выглядит забота об инвалидах, которых теперь могут мобилизовать только с их согласия, что никак не влияет на лишение жен и родителей инвалидов попечительства", – прокомментировал проект украинский адвокат Ростислав Кравец.
Украинскому парламенту предстоит дважды проголосовать, чтобы законопрокт был принят.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
17:46
Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
Во второй половине дня на заседании ставки выступил главком ВСУ Валерий Залужный, опровергнув тезис Зеленского, о том, что командование ВСУ запросило мобилизацию полумиллиона человек, однако подтверждает, что некая цифра по потребностям в личном составе на следующий год была сформирована. Именно так сформулировал необходимость ужесточения мобилизации Зеленский в ходе своей пресс-конференции неделей ранее.
"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс", – заявил Залужный.
По его словам, в новом законопроекте Генштаб "согласился" с понятием, что необходимо оставить в законодательстве два понятия - человек, которые годен к военной службе и негоден.
"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование группами инвалидности 2-3 группы не является актуальным, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек в военной службе или негоден", - подчеркнул главком.
Кроме того, Залужный официально подтвердил, что ВСУ вышли из Марьинки, хотя накануне украинские военные опровергали эту информацию в эфире объединенного телемарафона.
Угроза – SHAMAN
Российский эстрадный артист SHAMAN (Ярослав Дронов) внесен в список российских деятелей культуры, угрожающих нацбезопасности и территориальной целостности Украины, сообщает издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источники в Министерстве культуры и цифрового развития.
"В 2023 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman)", - сообщили журналисты.
Внесение Дронова в список может быть связано с тем, что накануне он стал доверенным лицом президента:
"Привет, Россия! Дал своё согласие быть доверенным лицом кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - написал SHAMAN в своем Telegram-канале.
В настоящее время в таком перечне находятся 213 человек. Среди них телеведущий Владимир Соловьев, блогер Дмитрий Пучков, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и другие. Из перечня в 2023 году исключили только одного человека - Максима Галкина*.
*Лицо выполняет функцию иноагента в РФ
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
16:10
Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культураЗеленская записала в свои достижения запуск украиноязычных аудиогидов в музеях 15 стран, тираж украиноязычной брошюры в Иордании и открытие полок с украинскими книгами в библиотеках разных стран
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
17:46Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
17:38Марьинки больше нет - Залужный
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
16:35"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились
16:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
16:12Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
16:10Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура
15:22Минкульт Украины внес певца SHAMAN в список угроз нацбезопасности
15:13Песков назвал количество желающих возглавить РФ
14:32Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба
14:00Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации
13:53ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
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