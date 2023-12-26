Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный - 26.12.2023 Украина.ру
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Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный - 26.12.2023 Украина.ру
Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
Российские войска возьмут под контроль Авдееву в ДНР за 2-3 месяца. Такое заявление 26 декабря сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге для... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T17:46
2023-12-26T17:46
новости
авдеевка
валерий залужный
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Российские войска возьмут под контроль Авдееву в ДНР за 2-3 месяца. Такое заявление 26 декабря сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге для украинских журналистов. "У [российских войск] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать [с Авдеевкой] то, что произошло с Бахмутом", - сказал Залужный. ВСУ не нужно зацикливаться на конкретном населенном пункте. Военные действия, по его словам, не зависят от того, нравятся ли они депутатам или журналистам. ВСУ не будут выводить из Авдеевки "ровно столько, сколько будет сил", добавил он.
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новости, авдеевка, валерий залужный
Новости, Авдеевка, Валерий Залужный

Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный

17:46 26.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Российские войска возьмут под контроль Авдееву в ДНР за 2-3 месяца. Такое заявление 26 декабря сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на брифинге для украинских журналистов.
"У [российских войск] есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать [с Авдеевкой] то, что произошло с Бахмутом", - сказал Залужный.
ВСУ не нужно зацикливаться на конкретном населенном пункте. Военные действия, по его словам, не зависят от того, нравятся ли они депутатам или журналистам. ВСУ не будут выводить из Авдеевки "ровно столько, сколько будет сил", добавил он.
Валерий Залужный в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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НовостиАвдеевкаВалерий Залужный
 
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