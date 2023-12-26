https://ukraina.ru/20231226/1052415593.html

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике - 26.12.2023 Украина.ру

Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике

К сожалению, из лексикона военно-политических специалистов в последнее время исчез термин "красные линии". Поставки F-16 – это вызовы, имеющие политическую окраску, считает директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2023-12-26T17:49

2023-12-26T17:49

2023-12-26T17:49

интервью

всу

морская пехота

феодосия

ввс украины

ракеты

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинские военные утром во вторник атаковали Феодосию двумя самолетами Су-24. Они были сбиты примерно в 125 километрах северо-восточнее Николаева. В результате атаки повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск" ВМФ России.- Сергей Павлович, почему военно-воздушным силам Украины удалась эта атака?- Идет война, со всеми вытекающими последствиями. Противник применяет различные средства, которые имеют широкий спектр возможностей. В этом случае он добился боевого успеха.- При этом спикер ВВС Украины Юрий Игнат не уточнил, какими именно крылатыми ракетами был нанесен удар - Storm Shadow или Scalp. Чем атаковали украинские самолеты?- Та и другая ракета отличается только страной производителем. А платформой, которая способна ее нести, является самолет Су-24. Эти же самолеты противника добивались боевого успеха и ранее. Об этом свидетельствует атака 14 сентября на Севастопольский морской завод, где в доке стояли БДК "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Атака на штаб Черноморского флота 22 сентября тоже была осуществлена этими же ракетами.Противник ведет плановую работу, мы ей противостоим и значительное число ракет было сбито, но 100%-ной гарантии отражения ракетной угрозы никто обеспечить не может. В прошлом году был нанесен удар по Бердянску, где базировался десантный корабль "Саратов". Но тогда речь шла о применении ракет "Точка-У". Хотя однозначно утверждать, что было применено нельзя, так Минобороны купирует информацию, что справедливо. Говорят, что ракета была сбита, и ее обломки упали в твиндек десантного корабля, так или иначе он был выведен из строя.Но украинцы не вполне самостоятельны в своих действиях, так как это оружие иностранного производства. Программное обеспечение, разведка, определение целей, наведение осуществлялось при участии зарубежных партнеров.- Не станет ли угроза для наших кораблей в акватории Чёрного моря еще большей в связи с прибытием на Украину F-16, так как эти машины интегрированы в разведывательную систему НАТО?- К сожалению, из лексикона военно-политических специалистов в последнее время исчез термин "красные линии". Поставки F-16 – это вызовы, имеющие политическую окраску, а с точки зрения военных – эти самолеты представляют собой платформу для различных средств поражения. Но не совсем понятно, машины каких типов дадут украинцам. В любом случае, это не увеличит количество "голубей" в воздушном пространстве Украины, а добавит количество "ястребов".- На Украине завершается формирование Корпуса морской пехоты ВМС ВСУ. Как именно враг будет использовать это соединение?- Я бы не вел речь о морской пехоте Украины как о роде военно-морских сил. Чтобы называться морской пехотой, нужно обладать приемами и навыками десантирования в условиях проведения крупных операций – с моря на берег и в бой, как говорили в советское время.Морская пехота Украины так называется с точки зрения лишь организационно-штатной структуры. У нее есть вооружение, свойственное морским пехотинцам, на самом деле она решает задачи чисто мотострелкового характера как подразделения сухопутных сил.У Украины нет ни амфибийных сил, ни высадочных средств, чтобы сформировать логистику конвоев и десантных отрядов. Даже если они будут высаживаться с лодок, то такую же тактику применяют диверсионно-разведывательные группы сил спецопераций.Так что к громким заявлениям о том, что у Украины будет корпус морской пехоты, я бы не стал комплементарно относиться. Это лишь очередное подразделение, которое будет брошено не с моря на берег, а на линию боевого соприкосновения. Такого рода акции они проводят на Херсонщине, на островах Днепра. Напомню, что форсирование Днепра в 1943 году в основном проводили обычные пехотинцы, танкисты и артиллеристы.- Есть еще две новости с другого потенциального театра боевых действий. США за две недели получили доступ к 35 военным объектам Северной Европы, в Финляндии и Швеции. Коме того, США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Россия тоже претендует на часть территорий в этой зоне. Могут ли эти события стать прологом к еще одному вооружённому конфликту?- Полигоном будущих войн является Арктика, а через несколько десятилетий, возможно, и Антарктида. Эти регионы привлекают внимание Запада, чтобы поживиться в том числе и за наш счет. Но наше военно-политическое руководство демонстрирует готовность защитить наши интересы.

https://ukraina.ru/20230418/1045431558.html

https://ukraina.ru/20231226/1052405953.html

https://ukraina.ru/20231224/1052367108.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, морская пехота, феодосия, ввс украины, ракеты