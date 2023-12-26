Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу

Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ

Новый законопроект о мобилизации предусматривает призыв на службу в ВСУ инвалидов I-III групп. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному все равно, кого наберут из числа гражданских - главной задачей, по его словам, было отказаться от термина "ограниченно годные". Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона