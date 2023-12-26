Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу - 26.12.2023 Украина.ру
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Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу - 26.12.2023 Украина.ру
Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
Военное командование Украины якобы не запрашивало определенное количество граждан для пополнения рядов ВСУ. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил... Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T16:52
2023-12-26T16:52
новости
валерий залужный
украина
мобилизация
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Военное командование Украины якобы не запрашивало определенное количество граждан для пополнения рядов ВСУ. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о требовании Генштаба мобилизовать 500 тысяч украинцев. "Что касается непосредственно этой цифры - мы эту цифру сформировали. Мы, соответственно, сформировали [число подлежащих мобилизации граждан] и на следующий год. Оно, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение года. Соответственно, озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил Залужный.Военное командование Украины, по словам Залужного, формирует запросы к украинским властям на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс на постоянной основе. Отдельных запросов в правительство Украины или в Верховную Раду не оформляют.
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новости, валерий залужный, украина, мобилизация
Новости, Валерий Залужный, Украина, мобилизация

Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу

16:52 26.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗалужный
Залужный
© Пресс-служба президента Украины
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Военное командование Украины якобы не запрашивало определенное количество граждан для пополнения рядов ВСУ. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о требовании Генштаба мобилизовать 500 тысяч украинцев.
"Что касается непосредственно этой цифры - мы эту цифру сформировали. Мы, соответственно, сформировали [число подлежащих мобилизации граждан] и на следующий год. Оно, конечно, учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение года. Соответственно, озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил Залужный.
Военное командование Украины, по словам Залужного, формирует запросы к украинским властям на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс на постоянной основе. Отдельных запросов в правительство Украины или в Верховную Раду не оформляют.
16:27
Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУНовый законопроект о мобилизации предусматривает призыв на службу в ВСУ инвалидов I-III групп. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному все равно, кого наберут из числа гражданских - главной задачей, по его словам, было отказаться от термина "ограниченно годные". Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона
 
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Заголовок открываемого материала
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
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