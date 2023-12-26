Минкульт Украины внес певца SHAMAN в список угроз нацбезопасности
15:22 26.12.2023 (обновлено: 15:23 26.12.2023)
Сотрудники Министерства культуры и информационной политики Украины внесли российского исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина", ссылаясь на ответ чиновников.
"В 2023 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены: российский актер Алексей Кравченко и российский певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним Shaman)", - сообщили журналисты.
В настоящее время в таком перечне находятся 213 человек. Среди них телеведущий Владимир Соловьев, блогер Дмитрий Пучков, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и другие. Из перечня в 2023 году исключили только одного человека - Максима Галкина*.
*выполняет функции иностранного агента