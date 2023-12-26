https://ukraina.ru/20231226/1052406777.html
Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова - 26.12.2023 Украина.ру
Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
Правительство Сербии приняло решение разрешить с 1 января всем автомобилистам из Косово и Метохии свободно проезжать через территорию центральной Сербии, даже если у них автомобильные номера сепаратистского Косова. Об этом 25 декабря заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович
2023-12-26T13:45
2023-12-26T13:45
2023-12-26T13:54
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На всех пограничных и административных контрольно-пропускных пунктах будут вывешены разъяснение решения сербских властей. Этот шаг нельзя толковать как признание независимости Косова и отказ Белграда от прав, гарантированных в резолюции СБ ООН 1244 по Косово и Метохии, заявил Петкович.По словам сербского чиновника, правительство Сербии приняло данное решение для того, чтобы "защитить права сербского народа в Косово и Метохии и облегчить им передвижение"."Мы не переступили через красную линию в сохранении национальной целостности и суверенитета", - процитировал телеканал Н1 слова Петковича.Глава Канцелярии по Косово и Метохии добавил, что "ни для кого не секрет то, что 99% косовских сербов использует номера РКС (сепаратистского Косова. — Ред.), так как это для них единственный способ жить, выжить и передвигаться".Решение правительства является результатом договоренностей, достигнутых между Белградом и Приштиной в 2011 году. Поэтому, подчеркнул Петкович, у граждан стран нет оснований подвергать его критике.В настоящее время между центральной Сербией и Косово действует режим так называемых стикеров — при пересечении административной границы автомобилисты заклеивают символику Сербии на табличках с автомобильными номерами символикой Косова.Соглашение об использовании стикеров Белград и Приштина заключили 30 сентября 2021 года, после очередной эскалации на севере края, вызванной решением Приштины запретить использование автомобильных номеров, выданных Сербией.Из-за спора вокруг автомобильных номеров сербы в ноябре 2022 года покинули полицию и другие органы власти сепаратистского Косово. После этого на север края, населенный преимущественно сербами, перевели полицейских-албанцев.В октябре 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Белград не намерен сдаваться и что сербские автомобильные номера на севере Косово останутся.Осенью 2023 года более 4200 автовладельцев поменяли номера, выданные Сербией, на номера сепаратистского Косово. Примерно такое же количество автовладельцев перерегистрировали свои машины в городах центральной Сербии, напомнило издание Kossev.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, сербия, косово, сербы, автотранспорт
Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
13:45 26.12.2023 (обновлено: 13:54 26.12.2023)
Правительство Сербии приняло решение разрешить с 1 января всем автомобилистам из Косово и Метохии свободно проезжать через территорию центральной Сербии, даже если у них автомобильные номера сепаратистского Косова. Об этом 25 декабря заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович
На всех пограничных и административных контрольно-пропускных пунктах будут вывешены разъяснение решения сербских властей. Этот шаг нельзя толковать как признание независимости Косова и отказ Белграда от прав, гарантированных в резолюции СБ ООН 1244 по Косово и Метохии, заявил Петкович.
По словам сербского чиновника, правительство Сербии приняло данное решение для того, чтобы "защитить права сербского народа в Косово и Метохии и облегчить им передвижение".
"Мы не переступили через красную линию в сохранении национальной целостности и суверенитета", - процитировал телеканал Н1 слова Петковича.
Глава Канцелярии по Косово и Метохии добавил, что "ни для кого не секрет то, что 99% косовских сербов использует номера РКС (сепаратистского Косова. — Ред.), так как это для них единственный способ жить, выжить и передвигаться".
Решение правительства является результатом договоренностей, достигнутых между Белградом и Приштиной в 2011 году. Поэтому, подчеркнул Петкович, у граждан стран нет оснований подвергать его критике.
В настоящее время между центральной Сербией и Косово действует режим так называемых стикеров — при пересечении административной границы автомобилисты заклеивают символику Сербии на табличках с автомобильными номерами символикой Косова.
Соглашение об использовании стикеров Белград и Приштина заключили 30 сентября 2021 года, после очередной эскалации на севере края, вызванной решением Приштины запретить использование автомобильных номеров, выданных Сербией.
Из-за спора вокруг автомобильных номеров сербы в ноябре 2022 года покинули полицию и другие органы власти сепаратистского Косово. После этого на север края, населенный преимущественно сербами, перевели полицейских-албанцев.
В октябре 2022 года президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Белград не намерен сдаваться и что сербские автомобильные номера на севере Косово останутся.
Осенью 2023 года более 4200 автовладельцев поменяли номера, выданные Сербией, на номера сепаратистского Косово. Примерно такое же количество автовладельцев перерегистрировали свои машины в городах центральной Сербии, напомнило издание Kossev.