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Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп

Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп - 26.12.2023 Украина.ру

Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп

Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже с начала весны 2024 года. Таким мнением поделился 26 декабря в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Горенюк

2023-12-26T13:31

2023-12-26T13:31

2023-12-26T13:31

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Голосование по законопроекту в первом чтении, вероятно, состоится 10-12 января следующего года. После этого две-три недели уйдут на правки и доработку в комитете.В конце января законопроект, возможно, рассмотрят в Раде во втором чтении вместе со всеми правками, предположил депутат. Далее необходима подпись президента (в случае вето будет третье чтение). Накануне в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html

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новости, всу, мобилизация, нардеп, рада, закон