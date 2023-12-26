Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп - 26.12.2023 Украина.ру
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Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп
Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп - 26.12.2023 Украина.ру
Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп
Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже с начала весны 2024 года. Таким мнением поделился 26 декабря в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Горенюк
2023-12-26T13:31
2023-12-26T13:31
новости
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Голосование по законопроекту в первом чтении, вероятно, состоится 10-12 января следующего года. После этого две-три недели уйдут на правки и доработку в комитете.В конце января законопроект, возможно, рассмотрят в Раде во втором чтении вместе со всеми правками, предположил депутат. Далее необходима подпись президента (в случае вето будет третье чтение). Накануне в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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Новости, ВСУ, мобилизация, нардеп, Рада, Закон

Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп

13:31 26.12.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже с начала весны 2024 года. Таким мнением поделился 26 декабря в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Горенюк
Голосование по законопроекту в первом чтении, вероятно, состоится 10-12 января следующего года. После этого две-три недели уйдут на правки и доработку в комитете.
В конце января законопроект, возможно, рассмотрят в Раде во втором чтении вместе со всеми правками, предположил депутат.
Далее необходима подпись президента (в случае вето будет третье чтение).
"Законопроект вступает в силу через один месяц после его опубликования. Скорее всего, новые правила мобилизации могут начать действовать с начала весны. Это мой субъективный прогноз", - указал он.
Накануне в Верховную Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
09:00
Подземные военные производства, взрывы, проблемы с мобилизацией. Главное на Украине на утро 26 декабря
 
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