Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов" - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231226/1052404670.html
Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"
Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов" - 26.12.2023 Украина.ру
Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"
Он считает, что государство должно оградить население от нудистов
2023-12-26T12:58
2023-12-26T12:58
новости
россия
новости россии
милонов
пляжи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355569_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_578eec493bfa9ce5223ab66e5bab93be.jpg.webp
В России на законодательном уровне необходимо запретить нудистские пляжи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов в эфире "Радио Крым". Милонов считает, что государство должно оградить население от нудистов. Депутат пообещал, что после принятия закона он лично приедет в Крым и проверит, "нет ли там ждунов, которые за нудистские пляжи". ""Европейские пляжи пусть будут в Евросоюзе", – подытожил Милонов.
https://ukraina.ru/20231225/1052379085.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355569_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_c59266e43a730ecc9d3d14dd79d1db9d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новости россии, милонов, пляжи
Новости, Россия, новости России, Милонов, пляжи

Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"

12:58 26.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервое заседание Госдумы РФ нового созыва
Первое заседание Госдумы РФ нового созыва - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Он считает, что государство должно оградить население от нудистов
В России на законодательном уровне необходимо запретить нудистские пляжи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов в эфире "Радио Крым".
Милонов считает, что государство должно оградить население от нудистов.

"Я буду настаивать категорически и подключу всех нормальных здравомыслящих коллег. Нудистские пляжи должны быть закрыты. Это грубое, хамское нарушение норм общественного порядка", – цитирует Милонова телеграм-канал "Радио Крым".

Депутат пообещал, что после принятия закона он лично приедет в Крым и проверит, "нет ли там ждунов, которые за нудистские пляжи". "
"Европейские пляжи пусть будут в Евросоюзе", – подытожил Милонов.
Вчера, 14:19
Аксенов дал совет "ждунам" УкраиныВ новые регионы, вошедшие в состав РФ, власть Украины не возвратится, заявил глава Крыма в интервью "Россия 24"
 
НовостиРоссияновости РоссииМилоновпляжи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
13:44Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя Украины
13:31Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп
13:29Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
13:08Почта Донбасса выпустила виньетку в честь взятия Марьинки
13:06Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии
13:00Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря
12:58Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"
12:25В Киеве объяснили появление блокпостов учениями
12:21Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУ
11:51Чью экономику убили санкции против России и кто даст гарантии для Украины: Дудчак о том, что дальше
11:37Спецслужбы нашли всех авторов видео удара по Феодосии - советник Аксенова
11:30Германия отдала всё оружие Киеву и продержится в бою лишь несколько часов – Focus
10:51МВД России объявило в розыск создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева
10:42Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин
10:22Невозвращенцы – новый класс украинцев
10:07В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое получили ранения – Аксёнов
09:56Хроника энергетической войны: последние события
09:48Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ
09:47Минобороны РФ заявило о повреждении большого десантного корабля после атаки в Феодосии
Лента новостейМолния