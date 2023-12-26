https://ukraina.ru/20231226/1052404670.html

Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"

Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов" - 26.12.2023 Украина.ру

Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"

Он считает, что государство должно оградить население от нудистов

2023-12-26T12:58

2023-12-26T12:58

2023-12-26T12:58

новости

россия

новости россии

милонов

пляжи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101835/55/1018355569_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_578eec493bfa9ce5223ab66e5bab93be.jpg.webp

В России на законодательном уровне необходимо запретить нудистские пляжи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов в эфире "Радио Крым". Милонов считает, что государство должно оградить население от нудистов. Депутат пообещал, что после принятия закона он лично приедет в Крым и проверит, "нет ли там ждунов, которые за нудистские пляжи". ""Европейские пляжи пусть будут в Евросоюзе", – подытожил Милонов.

https://ukraina.ru/20231225/1052379085.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новости россии, милонов, пляжи