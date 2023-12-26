Милонов требует запретить нудистские пляжи: приеду в Крым - проверю "ждунов"
Он считает, что государство должно оградить население от нудистов
В России на законодательном уровне необходимо запретить нудистские пляжи. С таким заявлением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов в эфире "Радио Крым".
Милонов считает, что государство должно оградить население от нудистов.
"Я буду настаивать категорически и подключу всех нормальных здравомыслящих коллег. Нудистские пляжи должны быть закрыты. Это грубое, хамское нарушение норм общественного порядка", – цитирует Милонова телеграм-канал "Радио Крым".
Депутат пообещал, что после принятия закона он лично приедет в Крым и проверит, "нет ли там ждунов, которые за нудистские пляжи". "
"Европейские пляжи пусть будут в Евросоюзе", – подытожил Милонов.