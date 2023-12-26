https://ukraina.ru/20231226/1052399904.html
При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр
При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр - 26.12.2023 Украина.ру
При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр
В результате обстрела Петровского района Донецка артиллерией киевского режима ранение получила женщина. Об этом мэр города Алексей Кулемзин утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-26T09:26
2023-12-26T09:26
2023-12-26T09:26
новости
россия
станислав донец
обстрелы
раненые
военные преступления
всу
алексей кулемзин
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"В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 26 декабря Петровский район Донецка был обстрелян в 6:20 мск. Киевскими карателями было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляла территорию ДНР. По Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району была выпущена 131 единица различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, станислав донец, обстрелы, раненые, военные преступления, всу, алексей кулемзин
Новости, Россия, Станислав Донец, обстрелы, раненые, Военные преступления, ВСУ, Алексей Кулемзин
При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр
В результате обстрела Петровского района Донецка артиллерией киевского режима ранение получила женщина. Об этом мэр города Алексей Кулемзин утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 26 декабря Петровский район Донецка был обстрелян в 6:20 мск. Киевскими карателями было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляла территорию ДНР. По Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району была выпущена 131 единица различных боеприпасов.