https://ukraina.ru/20231226/1052399904.html

При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр

При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр - 26.12.2023 Украина.ру

При обстреле Донецка артиллерией ВСУ пострадала женщина – мэр

В результате обстрела Петровского района Донецка артиллерией киевского режима ранение получила женщина. Об этом мэр города Алексей Кулемзин утром 26 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2023-12-26T09:26

2023-12-26T09:26

2023-12-26T09:26

новости

россия

станислав донец

обстрелы

раненые

военные преступления

всу

алексей кулемзин

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"В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 26 декабря Петровский район Донецка был обстрелян в 6:20 мск. Киевскими карателями было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 35 раз обстреляла территорию ДНР. По Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району была выпущена 131 единица различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html

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новости, россия, станислав донец, обстрелы, раненые, военные преступления, всу, алексей кулемзин