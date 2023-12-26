https://ukraina.ru/20231226/1052397642.html

"Это неприемлемо": Япония желает возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

"Это неприемлемо": Япония желает возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил - 26.12.2023 Украина.ру

"Это неприемлемо": Япония желает возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

Япония считает неприемлемыми действия России, отказавшейся разрешить японским рыбакам рыбный промысел в районе Курил, и продолжит работу над возобновлением соглашения с Россией, регулирующего этот вопрос. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава

2023-12-26T08:51

2023-12-26T08:51

2023-12-26T08:51

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япония

россия

курилы

рыба

соглашение

мид

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"По поводу рыбного промысла, на основании этого соглашения в январе этого года от МИД России в адрес посольства Японии поступило извещение о невозможности согласовать сроки консультаций. То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то, что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым. Мы на разных уровнях ведём согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлён промысел на основании этого соглашения. Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла. Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения", - рассказала министр.19 января посольство Японии получило уведомление от МИД России, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением соглашения между правительством Японии и правительством РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.В соответствии с данным соглашением, Япония и РФ ежегодно проводят переговоры по квотам на вылов японскими рыбаками лососёвых рыб в российской исключительной экономической зоне в водах вокруг Курильских островов. А также о суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.Москва ранее неоднократно заявляла, что Япония не проявляет конструктива в двусторонних отношениях, более того - активно присоединилась к стану недружественных России государств.21 марта 2022 года МИД РФ объявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, а также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ukraina.ru/20231220/1052265906.html

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новости, япония, россия, курилы, рыба, соглашение, мид