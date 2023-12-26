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Пока никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж – Тимченко
Пока никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж – Тимченко - 26.12.2023 Украина.ру
Пока никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж – Тимченко
Каникулы после Нового года будут у всех законодателей, но никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с указанием зарубежной страны как места отдыха. Об этом со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко 26 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-26T07:36
2023-12-26T07:36
2023-12-26T07:36
новости
россия
совет федерации
сенатор
отпуск
недружественные страны
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"Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал [соответствующее] заявление на отпуск", - сказал Тимченко.По его словам, если сенатор решил поехать за границу, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха. При этом жёстких запретов на такие поездки нет, есть "просто рекомендации не посещать недружественные страны". Глава комитета также напомнил, что с февраля вступает в силу закон, прописывающий нормы об информировании руководства Совфеда о возможных зарубежных поездках."Подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России", - уточнил Тимченко, добавив, что кто-то может поехать и в Белоруссию.Напомним, что в августе дочь сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак опубликовала в социальной сети видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствует сама Нарусова. В то же время политик заявила СМИ, что находится не в Испании, а в Санкт-Петербурге.Тимченко тогда проинформировал СМИ, что Нарусова летом посетила ряд стран НАТО без согласования с руководством Совфеда, в связи с чем ей направлено предупреждение.
https://ukraina.ru/20231226/1052385288.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, совет федерации, сенатор, отпуск, недружественные страны
Пока никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж – Тимченко
Каникулы после Нового года будут у всех законодателей, но никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с указанием зарубежной страны как места отдыха. Об этом со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко 26 декабря сообщает РИА Новости
"Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал [соответствующее] заявление на отпуск", - сказал Тимченко.
По его словам, если сенатор решил поехать за границу, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха. При этом жёстких запретов на такие поездки нет, есть "просто рекомендации не посещать недружественные страны". Глава комитета также напомнил, что с февраля вступает в силу закон, прописывающий нормы об информировании руководства Совфеда о возможных зарубежных поездках.
"Подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России", - уточнил Тимченко, добавив, что кто-то может поехать и в Белоруссию.
Напомним, что в августе дочь сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак опубликовала в социальной сети видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствует сама Нарусова. В то же время политик заявила СМИ, что находится не в Испании, а в Санкт-Петербурге.
Тимченко тогда проинформировал СМИ, что Нарусова летом посетила ряд стран НАТО без согласования с руководством Совфеда, в связи с чем ей направлено предупреждение.