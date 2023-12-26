Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 26.12.2023 Украина.ру
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Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны
Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны - 26.12.2023 Украина.ру
Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны
В Киеве начинают задумываться, сможет ли выжить государство без собственного производства вооружений и боеприпасов. Пока киевский режим получает все это от Запада, но Запад ведь может в любой момент изменить позицию
2023-12-26T04:23
2023-12-26T04:23
эксклюзив
владимир зеленский
рустем умеров
всу
германия
вадим карасев
каннабис
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Что тогда будет? Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин напомнил, что Украина вообще не имеет собственного производства взрывчатых веществ."У нас нет собственного гексогена, нет собственного тротила. Мы не производим порох. Мы ни один выстрел танковый, артиллерийский, минометный — не можем сделать от нуля до конца", – рассказал нардеп в эфире "Радио NV".По его словам, пока такого собственного производства не будет, Украина будет зависеть от доброй или злой воли западных партнеров.А воля партнеров сейчас – не самая добрая для Киева, считает политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, США сейчас выходят из украинского конфликта, и это – "конец войны, потому что без Америки это не война, это слезы будут Европы".Уходит Америка потому, что ВПК не может помочь Киеву в новом наступлении, а сама Украина не производит снарядов, пороха, патронов, отметил эксперт, подведя итог: "то есть, если Америки нет, значит, ничего нет".Тем временем представители киевского режима продолжают делать громкие заявления, объяснить которые бывает сложно уже и весьма патриотично настроенным украинским экспертам.Так, украинский политолог Юрий Романенко предположил, что некоторые высказывания чиновников каким-то образом связаны с решением Верховной Рады легализовать каннабис.В частности, таким воздействием может быть объяснено заявление министра обороны Украины Рустама Умерова изданию Bild о том, что находящимся в Германии украинцам, пригодным к военной службе, будут направлены приглашения, что они должны усилить ВСУ в следующем году.К тем, кто не явится добровольно, будут применены санкции, характер которых обсуждается."Я это читаю и думаю — а зачем он это все несет вообще? Ну вот реально какие есть механизмы у Украины для того, чтобы вернуть этих людей? А самое главное — а зачем это Германии?Германии, которая вбвухивает сумасшедшие деньги в то, чтобы мигранты у них остались, пошли на работу и, соответственно, стали нормальными налогоплательщиками, уже второй год тратят деньги на то, чтобы обучить их языку, курсы, все такое. Адаптация — тут приезжает Умеров и машет шашкой, да?"– сказал Романенко в своем видеоблоге.Эксперт добавил, что, по его мнению, "есть какое-то совпадение, неслучайное абсолютно" с тем, что такие заявления совпали с легализацией каннабиса на Украине."Я, честно говоря, никогда не мог понять, почему и что заставляет их постоянно говорить какую-то чепуху, которая не может быть выполнена. Не может быть выполнено освобождение Крыма, не может быть выполнена мобилизация наших украинцев-соотечественников в Польше, в Германии и где-то еще в нормальных цивилизованных странах", – сказал Романенко.Но это мнение политолога. А министр обороны Умеров думает иначе. Он заявил о подготовке базы данных для рассылки повесток на телефоны, сообщает UKR LEAKS. Это коснется всех военнообязанных украинцев, в том числе и тех, кто находится за границей.А внутри страны владельцы ресторанов проявляют чудеса изобретательности, стараясь привлечь клиентов на новогодние корпоративы, гарантируя "за отдельную плату", что на праздники не заявятся сотрудники ТЦК.Тем временем бывший советник мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак в своем аккаунте в одной из соцсетей заявил, что очень скоро в рамках мобилизационных мероприятий по всей стране будут установлены контрольные блокпосты и пообещал, что "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все кто попадутся пойдут в пехоту".Украинские паблики в связи с этим отмечают, что посыл о мажорах – лишь для отвода глаз, в реальности на фронт снова отправят простых людей.Добровольцев на Украине практически не осталось."Никто идти в ВСУ не хочет. Вот почему власть вынуждена загонять под дулами автоматов мужиков в армию. Формула простая. Если не будет тех, кто будет умирать на нуле, тогда придётся умирать и бежать тем, кто у кормушки в тылу.Вот почему те, кто в тылу у кормушки, будут делать всё, чтобы спасти себя и своё место", – пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По мнению авторов канала, Зеленский при этом понимает, что это будет уже совсем другая армия, не такая, какая была в 2022 году, теперь у нее "моральный дух отрицательный". Потому главный страх власти в том, что "фронт в один момент рухнет и побегут все".
https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html
https://ukraina.ru/20231224/1052360637.html
https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, рустем умеров, всу, германия, вадим карасев, каннабис
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, ВСУ, Германия, Вадим Карасев, каннабис

Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страны

04:23 26.12.2023
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Киеве начинают задумываться, сможет ли выжить государство без собственного производства вооружений и боеприпасов. Пока киевский режим получает все это от Запада, но Запад ведь может в любой момент изменить позицию
Что тогда будет? Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин напомнил, что Украина вообще не имеет собственного производства взрывчатых веществ.
"У нас нет собственного гексогена, нет собственного тротила. Мы не производим порох. Мы ни один выстрел танковый, артиллерийский, минометный — не можем сделать от нуля до конца", – рассказал нардеп в эфире "Радио NV".
По его словам, пока такого собственного производства не будет, Украина будет зависеть от доброй или злой воли западных партнеров.
А воля партнеров сейчас – не самая добрая для Киева, считает политолог Вадим Карасев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, США сейчас выходят из украинского конфликта, и это – "конец войны, потому что без Америки это не война, это слезы будут Европы".
Уходит Америка потому, что ВПК не может помочь Киеву в новом наступлении, а сама Украина не производит снарядов, пороха, патронов, отметил эксперт, подведя итог: "то есть, если Америки нет, значит, ничего нет".
Тем временем представители киевского режима продолжают делать громкие заявления, объяснить которые бывает сложно уже и весьма патриотично настроенным украинским экспертам.
Вчера, 08:18
Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.
Так, украинский политолог Юрий Романенко предположил, что некоторые высказывания чиновников каким-то образом связаны с решением Верховной Рады легализовать каннабис.
В частности, таким воздействием может быть объяснено заявление министра обороны Украины Рустама Умерова изданию Bild о том, что находящимся в Германии украинцам, пригодным к военной службе, будут направлены приглашения, что они должны усилить ВСУ в следующем году.
К тем, кто не явится добровольно, будут применены санкции, характер которых обсуждается.
"Я это читаю и думаю — а зачем он это все несет вообще? Ну вот реально какие есть механизмы у Украины для того, чтобы вернуть этих людей? А самое главное — а зачем это Германии?
Германии, которая вбвухивает сумасшедшие деньги в то, чтобы мигранты у них остались, пошли на работу и, соответственно, стали нормальными налогоплательщиками, уже второй год тратят деньги на то, чтобы обучить их языку, курсы, все такое. Адаптация — тут приезжает Умеров и машет шашкой, да?"– сказал Романенко в своем видеоблоге.
Эксперт добавил, что, по его мнению, "есть какое-то совпадение, неслучайное абсолютно" с тем, что такие заявления совпали с легализацией каннабиса на Украине.
"Я, честно говоря, никогда не мог понять, почему и что заставляет их постоянно говорить какую-то чепуху, которая не может быть выполнена. Не может быть выполнено освобождение Крыма, не может быть выполнена мобилизация наших украинцев-соотечественников в Польше, в Германии и где-то еще в нормальных цивилизованных странах", – сказал Романенко.
24 декабря, 03:26
В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликтаУкраинские эксперты и политики обсуждают, каким образом пополнять ряды ВСУ живой силой в условиях, когда все больше украинцев начинают осознавать, что им незачем защищать государство, которое давно "оторвало людей от себя", а себя от людей.
Но это мнение политолога. А министр обороны Умеров думает иначе. Он заявил о подготовке базы данных для рассылки повесток на телефоны, сообщает UKR LEAKS. Это коснется всех военнообязанных украинцев, в том числе и тех, кто находится за границей.
А внутри страны владельцы ресторанов проявляют чудеса изобретательности, стараясь привлечь клиентов на новогодние корпоративы, гарантируя "за отдельную плату", что на праздники не заявятся сотрудники ТЦК.
Тем временем бывший советник мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады Назарий Кишак в своем аккаунте в одной из соцсетей заявил, что очень скоро в рамках мобилизационных мероприятий по всей стране будут установлены контрольные блокпосты и пообещал, что "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все кто попадутся пойдут в пехоту".
Украинские паблики в связи с этим отмечают, что посыл о мажорах – лишь для отвода глаз, в реальности на фронт снова отправят простых людей.
Добровольцев на Украине практически не осталось.
"Никто идти в ВСУ не хочет. Вот почему власть вынуждена загонять под дулами автоматов мужиков в армию. Формула простая. Если не будет тех, кто будет умирать на нуле, тогда придётся умирать и бежать тем, кто у кормушки в тылу.
Вот почему те, кто в тылу у кормушки, будут делать всё, чтобы спасти себя и своё место", – пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
23 декабря, 18:33
"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в странеТема мобилизация становится на Украине токсичной, это признают уже и украинские журналисты.
По мнению авторов канала, Зеленский при этом понимает, что это будет уже совсем другая армия, не такая, какая была в 2022 году, теперь у нее "моральный дух отрицательный". Потому главный страх власти в том, что "фронт в один момент рухнет и побегут все".
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийРустем УмеровВСУГерманияВадим Карасевканнабис
 
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