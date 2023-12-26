Григорий Верёвка: человек и хор - 26.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20231226/1030104184.html
Григорий Верёвка: человек и хор
Григорий Верёвка: человек и хор - 26.12.2023 Украина.ру
Григорий Верёвка: человек и хор
"Хор Веревки" – она из визитных карточек "шароварно-вышиваночной" культуры Украины. Сама по себе "шароварщина" не хороша и не плоха – это просто этнографическая составляющая культуры, придающая ей определённую прелесть. Если, конечно, не подменять шароварщиной всё
2023-12-26T17:35
2023-12-26T17:35
история
музыка
хор
история
история ссср
история украины
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/53/1030105352_31:0:870:472_1920x0_80_0_0_aa915356e6d7f7d7be2f10e35b50a6a0.jpg.webp
25 декабря 1895 года в местечке Березна Черниговской губернии родился Григорий Гурьевич Верёвка.Григорий Верёвка был шестым из двенадцати детей Гурия Верёвки и его жены. Его отец был регент церковного хора, прекрасно умевший играть на скрипке. Мать, братья и сёстры тоже любили петь и собирали фольклор.Верёвка учился сначала в уездной школе, а затем в десятилетнем возрасте отец отправляет его в губернский город Чернигов, в архиерейский хор. Там он выменял коньки на скрипку и познакомился со старшим товарищем — сыном псаломщика Павлом Тычининым, который и укрепил знания Грыця в нотной грамоте. Эта дружба продлится до конца жизни Григория Гурьевича. Более того, значительная часть песен и хоровых композиций Верёвка создал на стихи Павла, ставшего к тому времени Тычиной.В это же время проявилась заинтересованность Григория кобзарями и лирниками, которые в праздничные дни собирались возле Троицкого собора, а потом, после церковной службы, почти все шли на Болдину гору.Однако не только церковное пение тогда процветало в Малороссии. Любительские народные хоровые коллективы были практически везде, и так происходило слияние народной песни с гармоническим строем литургии.Особенно преуспевал в этом деле выходец с Подолья Николай Леонтович. Его творческий коллектив был вполне профессиональный.Верёвка с 1910 по 1916 год учился в черниговской духовной семинарии. Что делал Верёвка до 1918 года, историки и музыковеды стараются умолчать, лишь хитро намекая на то, что он руководил семинарским хором без указания дат.В 1918-1921 годах Григорий Веревка учился в Киевском музыкально-драматическом институте имени Лысенко по классу композиции у Болеслава Яворского, дирижированием он занимался у Александра Орлова. До этого Яворский успел обучить того же Леонтовича и многих других композиторов того времени. Тогда же появляются и первые известные нам сочинения композитора — романсы на стихи его друга Тычины из сборника "Солнечные кларнеты".В 1919 году вместе с Тычиной и В. Магорским Верёвка организует большой самодельный хор, преобразованный позже в капеллу-студию им. Леонтовича. На её базе в 1925 году открылась профессиональная музыкальная школа.Никаких данных о том, чтобы он как-то проявлял свою политическую позицию в годы Гражданской войны, не имеется. Зато известно, что диплома он тогда не получил, а смог стать специалистом в законе только в 1933 году.В 1919 году Григорий Гурьевич встречает Элеонору Скрипчинскую, которая стала на многие годы его ближайшей соратницей, а не только женой. Как и в ситуации с дипломом, в загс он сходил гораздо позже, вскоре после Великой Отечественной войны. Детей у них не было.Верёвка прекрасно вписался в атмосферу советского Киева.В журнале "Плужанин", № 4 за 1925 год он выступает за организацию на селе хоров-студий, которые вели бы культурно-просветительную работу среди населения и тем самым способствовали бы созданию "нового музыкального быта", и провозглашает "решительную борьбу против церковного влияния на культурную жизнь села". Новые веяния в музыкальной жизни он связывает "с превосходящими эмоциями бодрости, деятельности, величества, которые свойственны строителю новой жизни — пролетариату".Получив диплом, он преподаёт хоровое дирижирование в консерватории и руководит хором завода "Большевик". Если Тычина и Рыльский создавали идейную украинскую поэзию, то Верёвка клал ее на музыку и вкладывал в уста самодеятельных хоров.И так до самой войны, до эвакуации в Уфу, куда он отправился в качестве старшего научного сотрудника Института народного творчества и искусств АН УССР. В этом качестве он собирает башкирский фольклор и даёт концерты. Некоторое время он работает в Москве.Как только Харьков освободили от оккупантов, Григорий Верёвка переезжает туда, и там руководитель КП(б)У Никита Хрущёвделится с ним своей идеей о создании образцово-показательного украинского хора.11 сентября 1943 года Совнарком УССР издал постановление "Об организации Государственного украинского народного хора", создание которого поручается Григорию Верёвке.В постановлении говорилось: "Организовать Государственный украинский хор в количестве 134 человека (84 — певцы, 34 — артисты оркестра народных инструментов, 16 — артисты балета), поставить перед ними задачи: способствовать развитию украинского народного хорового и музыкально-хореографического искусства и его пропаганде среди трудящихся масс".Разместился коллектив в Харькове, в небольшой комнате на ул. Сумской, 61. Это был дом, принадлежавший до революции издателю газеты "Южный край" Александру Иозефовичу, затем некоторое время был концлагерем и домом общества старых большевиков. После изгнания оккупантов он оказался одним из немногих сохранившихся зданий.В Харькове и начался подбор артистов. Таланты разыскивали по селам и малым городам. Из Миргорода были приглашены 16 певцов-кобзарей, а из Полтавы — ансамбль бандуристов. В каждом поселке вслед за уходящим на запад фронтом расспрашивали у людей, есть ли у них девушки или парни, которые хорошо поют, играют. Затем прослушивали, отбирали.В ноябре 1943 года инициативная группа хора перебирается в Киев. Дирижером столичной группы назначена Элеонора Скрипчинская.Весть о наборе в народный хор попадала к населению и фронтовикам через газеты, журналы и радио. Некоторых артистов разыскали в боевых частях с помощью полевой почты. 20 января 1944 года киевская и харьковская части хора объединяются, и с тех пор этот знаменитый коллектив работает по сей день.После войны, с 1948 по 1952 год Верёвка – председатель правления Союза композиторов Украины, его хор гастролирует по Советскому Союзу. Он становится лауреатом Сталинской премии.Вот лишь некоторые его концертные номера: "Про звеньевую Меланку" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня семисотниц" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня об Олеге Кошевом" (сл. М. Стельмаха, 1950), "Гоголь наш — большое сердце" (сл. П. Тычины, 1952), романсы на слова П. Тычины, М. Рыльского, М. Стельмаха, обработка революционных и народных песен.В хор вливаются новые кадры, например, будущий Народный артист СССР и нардеп от партии Павла Лазаренко "Громада" Дмитрий Гнатюк. Он и вышел в качестве солиста на правительственный концерт, посвящённый 70-летию Сталина в московском Большом театре. В бывшей царской ложе сидел "великий кормчий" — Мао Цзэдун.Дмитрий Михайлович вспоминал, как рассмотрел со сцены в ложе двух вождей. А после концерта его, даже не завтракавшего, провели в Кремль исполнить лично для генералиссимуса несколько украинских народных песен. После выступления Сталин пригласил перепуганного молодого артиста за стол, а к коллегам в гостиницу Гнатюк вернулся с сумками еды и бутылкой хванчкары.Затем Гнатюк проговорил с Верёвкой до утра, а наутро до них дошла информация, что вождь исполнением остался крайне доволен.Хор стал не просто любимцем власти, но и выездным коллективом.В 1952 году Украинский народный хор впервые отправляется на заграничные гастроли — вначале в Румынию, Польшу, а затем и в другие страны мира, за "железный занавес". После одного из концертов на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года вынужден был выступить ещё раз на огромной площади перед 10-тысячной толпой людей, не сумевших попасть в зал.Григория Гурьевича подчинённые и студенты любили. Ведь он был человеком щедрым."В коллективе Григория Веревку очень уважали. Как рассказывали артисты, часто он брал на работу людей без образования, но талантливых и духовных, с высоким уровнем культуры".Умер Григорий Гурьевич Веревка 21 октября 1964 года и похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Переживший его ближайший друг Павел Тычина в 1965 году писал: "Дружбу нашу на протяжении последних десятилетий всегда сопровождала широкая и громкая слава нашего хора. Очень часто со мной случалось так, что куда бы я ни поехал, то ли в Советском Союзе, то ли за границей, везде мне, бывало, говорят: "А у нас недавно были ваши друзья — сам Верёвка со своим замечательным хором из Киева…"Созданный им коллектив существует и по сей день, а каждое заседание нового созыва Верховной Рады начинается с исполнения "верёвковцами" гимна "Ще не вмерла Украина".
https://ukraina.ru/20200610/1027942171.html
https://ukraina.ru/20200525/1027775917.html
https://ukraina.ru/20200423/1027499521.html
https://ukraina.ru/20231014/1050157260.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Дмитрий Губин
Дмитрий Губин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/53/1030105352_136:0:765:472_1920x0_80_0_0_1d82f171470faaba75a124013247ba64.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, музыка, хор, история ссср, история украины, культура
История, музыка, хор, История, история СССР, история Украины, культура

Григорий Верёвка: человек и хор

17:35 26.12.2023
 
© РИА Новости/Скурихин, veryovka.comГригорий Верёвка
Григорий Верёвка
© РИА Новости/Скурихин, veryovka.com
Читать в
Дмитрий Губин
Все материалы
"Хор Веревки" – она из визитных карточек "шароварно-вышиваночной" культуры Украины. Сама по себе "шароварщина" не хороша и не плоха – это просто этнографическая составляющая культуры, придающая ей определённую прелесть. Если, конечно, не подменять шароварщиной всё
25 декабря 1895 года в местечке Березна Черниговской губернии родился Григорий Гурьевич Верёвка.
Григорий Верёвка был шестым из двенадцати детей Гурия Верёвки и его жены. Его отец был регент церковного хора, прекрасно умевший играть на скрипке. Мать, братья и сёстры тоже любили петь и собирали фольклор.
Верёвка учился сначала в уездной школе, а затем в десятилетнем возрасте отец отправляет его в губернский город Чернигов, в архиерейский хор. Там он выменял коньки на скрипку и познакомился со старшим товарищем — сыном псаломщика Павлом Тычининым, который и укрепил знания Грыця в нотной грамоте. Эта дружба продлится до конца жизни Григория Гурьевича. Более того, значительная часть песен и хоровых композиций Верёвка создал на стихи Павла, ставшего к тому времени Тычиной.
В это же время проявилась заинтересованность Григория кобзарями и лирниками, которые в праздничные дни собирались возле Троицкого собора, а потом, после церковной службы, почти все шли на Болдину гору.
Однако не только церковное пение тогда процветало в Малороссии. Любительские народные хоровые коллективы были практически везде, и так происходило слияние народной песни с гармоническим строем литургии.
Павло Тычина - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня 2020, 15:00
«Трактор в поле дыр-дыр-дыр». О самом ненавистном авторе из школьного курса украинской литературы100 лет назад, как раз в те дни, когда воинство пана Пилсудского хозяйничало в Киеве, один творческий человек поменял ориентацию и от петлюровцев перешел на сторону большевиков. Искренне, хотя и не сразу, посчитав союз своего «головного отамана» с поляками предательством
Особенно преуспевал в этом деле выходец с Подолья Николай Леонтович. Его творческий коллектив был вполне профессиональный.
Верёвка с 1910 по 1916 год учился в черниговской духовной семинарии. Что делал Верёвка до 1918 года, историки и музыковеды стараются умолчать, лишь хитро намекая на то, что он руководил семинарским хором без указания дат.
В 1918-1921 годах Григорий Веревка учился в Киевском музыкально-драматическом институте имени Лысенко по классу композиции у Болеслава Яворского, дирижированием он занимался у Александра Орлова. До этого Яворский успел обучить того же Леонтовича и многих других композиторов того времени. Тогда же появляются и первые известные нам сочинения композитора — романсы на стихи его друга Тычины из сборника "Солнечные кларнеты".
В 1919 году вместе с Тычиной и В. Магорским Верёвка организует большой самодельный хор, преобразованный позже в капеллу-студию им. Леонтовича. На её базе в 1925 году открылась профессиональная музыкальная школа.
Никаких данных о том, чтобы он как-то проявлял свою политическую позицию в годы Гражданской войны, не имеется. Зато известно, что диплома он тогда не получил, а смог стать специалистом в законе только в 1933 году.
В 1919 году Григорий Гурьевич встречает Элеонору Скрипчинскую, которая стала на многие годы его ближайшей соратницей, а не только женой. Как и в ситуации с дипломом, в загс он сходил гораздо позже, вскоре после Великой Отечественной войны. Детей у них не было.
Верёвка прекрасно вписался в атмосферу советского Киева.
В журнале "Плужанин", № 4 за 1925 год он выступает за организацию на селе хоров-студий, которые вели бы культурно-просветительную работу среди населения и тем самым способствовали бы созданию "нового музыкального быта", и провозглашает "решительную борьбу против церковного влияния на культурную жизнь села". Новые веяния в музыкальной жизни он связывает "с превосходящими эмоциями бодрости, деятельности, величества, которые свойственны строителю новой жизни — пролетариату".
Получив диплом, он преподаёт хоровое дирижирование в консерватории и руководит хором завода "Большевик". Если Тычина и Рыльский создавали идейную украинскую поэзию, то Верёвка клал ее на музыку и вкладывал в уста самодеятельных хоров.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 14:00
Гибель эскадры в степях Украины. «Маленький сталинчик» советской литературы Александр Корнейчук115 лет назад, 25 мая 1905 года, на железнодорожной станции Христиновка Киевской губернии (ныне город в Черкасской области) родился украинский советский драматург и общественный деятель Александр Евдокимович Корнейчук
И так до самой войны, до эвакуации в Уфу, куда он отправился в качестве старшего научного сотрудника Института народного творчества и искусств АН УССР. В этом качестве он собирает башкирский фольклор и даёт концерты. Некоторое время он работает в Москве.
Как только Харьков освободили от оккупантов, Григорий Верёвка переезжает туда, и там руководитель КП(б)У Никита Хрущёвделится с ним своей идеей о создании образцово-показательного украинского хора.
11 сентября 1943 года Совнарком УССР издал постановление "Об организации Государственного украинского народного хора", создание которого поручается Григорию Верёвке.
В постановлении говорилось: "Организовать Государственный украинский хор в количестве 134 человека (84 — певцы, 34 — артисты оркестра народных инструментов, 16 — артисты балета), поставить перед ними задачи: способствовать развитию украинского народного хорового и музыкально-хореографического искусства и его пропаганде среди трудящихся масс".
Разместился коллектив в Харькове, в небольшой комнате на ул. Сумской, 61. Это был дом, принадлежавший до революции издателю газеты "Южный край" Александру Иозефовичу, затем некоторое время был концлагерем и домом общества старых большевиков. После изгнания оккупантов он оказался одним из немногих сохранившихся зданий.
В Харькове и начался подбор артистов. Таланты разыскивали по селам и малым городам. Из Миргорода были приглашены 16 певцов-кобзарей, а из Полтавы — ансамбль бандуристов. В каждом поселке вслед за уходящим на запад фронтом расспрашивали у людей, есть ли у них девушки или парни, которые хорошо поют, играют. Затем прослушивали, отбирали.
В ноябре 1943 года инициативная группа хора перебирается в Киев. Дирижером столичной группы назначена Элеонора Скрипчинская.
Весть о наборе в народный хор попадала к населению и фронтовикам через газеты, журналы и радио. Некоторых артистов разыскали в боевых частях с помощью полевой почты. 20 января 1944 года киевская и харьковская части хора объединяются, и с тех пор этот знаменитый коллектив работает по сей день.
Композитор Сергей Прокофьев - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 02:15
День в истории. 23 апреля: в Донбассе родился главный авангардист классической музыкиВ этот день в 1891 году в селе Сонцовка Екатеринославской губернии родился один из величайших русских композиторов Сергей Прокофьев. Он появился на свет в имении приятеля своего отца, который там же и служил управляющим.
После войны, с 1948 по 1952 год Верёвка – председатель правления Союза композиторов Украины, его хор гастролирует по Советскому Союзу. Он становится лауреатом Сталинской премии.
Вот лишь некоторые его концертные номера: "Про звеньевую Меланку" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня семисотниц" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня об Олеге Кошевом" (сл. М. Стельмаха, 1950), "Гоголь наш — большое сердце" (сл. П. Тычины, 1952), романсы на слова П. Тычины, М. Рыльского, М. Стельмаха, обработка революционных и народных песен.
В хор вливаются новые кадры, например, будущий Народный артист СССР и нардеп от партии Павла Лазаренко "Громада" Дмитрий Гнатюк. Он и вышел в качестве солиста на правительственный концерт, посвящённый 70-летию Сталина в московском Большом театре. В бывшей царской ложе сидел "великий кормчий" — Мао Цзэдун.
Дмитрий Михайлович вспоминал, как рассмотрел со сцены в ложе двух вождей. А после концерта его, даже не завтракавшего, провели в Кремль исполнить лично для генералиссимуса несколько украинских народных песен. После выступления Сталин пригласил перепуганного молодого артиста за стол, а к коллегам в гостиницу Гнатюк вернулся с сумками еды и бутылкой хванчкары.
Затем Гнатюк проговорил с Верёвкой до утра, а наутро до них дошла информация, что вождь исполнением остался крайне доволен.
Хор стал не просто любимцем власти, но и выездным коллективом.
В 1952 году Украинский народный хор впервые отправляется на заграничные гастроли — вначале в Румынию, Польшу, а затем и в другие страны мира, за "железный занавес". После одного из концертов на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года вынужден был выступить ещё раз на огромной площади перед 10-тысячной толпой людей, не сумевших попасть в зал.
Григория Гурьевича подчинённые и студенты любили. Ведь он был человеком щедрым.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 06:03Культура
Комсомолец, антисоветчик, земляк. Скульптор Вадим Сидур расколол днепропетровский горсоветГорсовет Днепропетровска (Днепра) на днях представил мэру Борису Филатову на подписание документ: переименовать Школу современного изобразительного искусства и дизайна им. В. Сидура в коммунальное предприятие "ДніпроАртСтейдж"
"В коллективе Григория Веревку очень уважали. Как рассказывали артисты, часто он брал на работу людей без образования, но талантливых и духовных, с высоким уровнем культуры".
Умер Григорий Гурьевич Веревка 21 октября 1964 года и похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Переживший его ближайший друг Павел Тычина в 1965 году писал: "Дружбу нашу на протяжении последних десятилетий всегда сопровождала широкая и громкая слава нашего хора. Очень часто со мной случалось так, что куда бы я ни поехал, то ли в Советском Союзе, то ли за границей, везде мне, бывало, говорят: "А у нас недавно были ваши друзья — сам Верёвка со своим замечательным хором из Киева…"
Созданный им коллектив существует и по сей день, а каждое заседание нового созыва Верховной Рады начинается с исполнения "верёвковцами" гимна "Ще не вмерла Украина".
 
ИсторияИсториямузыкахористория СССРистория Украиныкультура
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Обстрелы Крыма, законопроект о мобилизации, угроза от SHAMANа. Итоги 26 декабря
17:49Капитан 1 ранга Сергей Горбачев: Пока ВСУ создают фейковый корпус морпехов, Запад готовит удар в Арктике
17:46Российские войска возьмут Авдеевку за 2-3 месяца - Залужный
17:38Марьинки больше нет - Залужный
16:52Залужный о мобилизации 500 тыс. украинцев: это военная тайна, точную цифру не скажу
16:35"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились
16:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:27Все равно, кого, но хотелось бы здоровых - Залужный о мобилизации инвалидов в ВСУ
16:12Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине
16:10Жена Зеленского назвала Россию империей и объяснила, зачем ей украинская культура
15:22Минкульт Украины внес певца SHAMAN в список угроз нацбезопасности
15:13Песков назвал количество желающих возглавить РФ
14:32Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба
14:00Крепостное право 2.0. Что известно о новой украинской мобилизации
13:53ВС РФ расширяют подконтрольные территории на всех направлениях - Шойгу
13:45В Австрии полицейский с буквой Z на шлеме устроил переполох
13:45Правительство Сербии с 1 января разрешит проезд автомобилям с номерами Косова
13:44Переговоры о мире как прикрытие для войны. Запад опять врёт во имя Украины
13:31Новый закон о мобилизации может вступить в силу на Украине уже весной - нардеп
13:29Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
Лента новостейМолния