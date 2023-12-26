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Григорий Верёвка: человек и хор

Григорий Верёвка: человек и хор - 26.12.2023 Украина.ру

Григорий Верёвка: человек и хор

"Хор Веревки" – она из визитных карточек "шароварно-вышиваночной" культуры Украины. Сама по себе "шароварщина" не хороша и не плоха – это просто этнографическая составляющая культуры, придающая ей определённую прелесть. Если, конечно, не подменять шароварщиной всё

2023-12-26T17:35

2023-12-26T17:35

2023-12-26T17:35

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25 декабря 1895 года в местечке Березна Черниговской губернии родился Григорий Гурьевич Верёвка.Григорий Верёвка был шестым из двенадцати детей Гурия Верёвки и его жены. Его отец был регент церковного хора, прекрасно умевший играть на скрипке. Мать, братья и сёстры тоже любили петь и собирали фольклор.Верёвка учился сначала в уездной школе, а затем в десятилетнем возрасте отец отправляет его в губернский город Чернигов, в архиерейский хор. Там он выменял коньки на скрипку и познакомился со старшим товарищем — сыном псаломщика Павлом Тычининым, который и укрепил знания Грыця в нотной грамоте. Эта дружба продлится до конца жизни Григория Гурьевича. Более того, значительная часть песен и хоровых композиций Верёвка создал на стихи Павла, ставшего к тому времени Тычиной.В это же время проявилась заинтересованность Григория кобзарями и лирниками, которые в праздничные дни собирались возле Троицкого собора, а потом, после церковной службы, почти все шли на Болдину гору.Однако не только церковное пение тогда процветало в Малороссии. Любительские народные хоровые коллективы были практически везде, и так происходило слияние народной песни с гармоническим строем литургии.Особенно преуспевал в этом деле выходец с Подолья Николай Леонтович. Его творческий коллектив был вполне профессиональный.Верёвка с 1910 по 1916 год учился в черниговской духовной семинарии. Что делал Верёвка до 1918 года, историки и музыковеды стараются умолчать, лишь хитро намекая на то, что он руководил семинарским хором без указания дат.В 1918-1921 годах Григорий Веревка учился в Киевском музыкально-драматическом институте имени Лысенко по классу композиции у Болеслава Яворского, дирижированием он занимался у Александра Орлова. До этого Яворский успел обучить того же Леонтовича и многих других композиторов того времени. Тогда же появляются и первые известные нам сочинения композитора — романсы на стихи его друга Тычины из сборника "Солнечные кларнеты".В 1919 году вместе с Тычиной и В. Магорским Верёвка организует большой самодельный хор, преобразованный позже в капеллу-студию им. Леонтовича. На её базе в 1925 году открылась профессиональная музыкальная школа.Никаких данных о том, чтобы он как-то проявлял свою политическую позицию в годы Гражданской войны, не имеется. Зато известно, что диплома он тогда не получил, а смог стать специалистом в законе только в 1933 году.В 1919 году Григорий Гурьевич встречает Элеонору Скрипчинскую, которая стала на многие годы его ближайшей соратницей, а не только женой. Как и в ситуации с дипломом, в загс он сходил гораздо позже, вскоре после Великой Отечественной войны. Детей у них не было.Верёвка прекрасно вписался в атмосферу советского Киева.В журнале "Плужанин", № 4 за 1925 год он выступает за организацию на селе хоров-студий, которые вели бы культурно-просветительную работу среди населения и тем самым способствовали бы созданию "нового музыкального быта", и провозглашает "решительную борьбу против церковного влияния на культурную жизнь села". Новые веяния в музыкальной жизни он связывает "с превосходящими эмоциями бодрости, деятельности, величества, которые свойственны строителю новой жизни — пролетариату".Получив диплом, он преподаёт хоровое дирижирование в консерватории и руководит хором завода "Большевик". Если Тычина и Рыльский создавали идейную украинскую поэзию, то Верёвка клал ее на музыку и вкладывал в уста самодеятельных хоров.И так до самой войны, до эвакуации в Уфу, куда он отправился в качестве старшего научного сотрудника Института народного творчества и искусств АН УССР. В этом качестве он собирает башкирский фольклор и даёт концерты. Некоторое время он работает в Москве.Как только Харьков освободили от оккупантов, Григорий Верёвка переезжает туда, и там руководитель КП(б)У Никита Хрущёвделится с ним своей идеей о создании образцово-показательного украинского хора.11 сентября 1943 года Совнарком УССР издал постановление "Об организации Государственного украинского народного хора", создание которого поручается Григорию Верёвке.В постановлении говорилось: "Организовать Государственный украинский хор в количестве 134 человека (84 — певцы, 34 — артисты оркестра народных инструментов, 16 — артисты балета), поставить перед ними задачи: способствовать развитию украинского народного хорового и музыкально-хореографического искусства и его пропаганде среди трудящихся масс".Разместился коллектив в Харькове, в небольшой комнате на ул. Сумской, 61. Это был дом, принадлежавший до революции издателю газеты "Южный край" Александру Иозефовичу, затем некоторое время был концлагерем и домом общества старых большевиков. После изгнания оккупантов он оказался одним из немногих сохранившихся зданий.В Харькове и начался подбор артистов. Таланты разыскивали по селам и малым городам. Из Миргорода были приглашены 16 певцов-кобзарей, а из Полтавы — ансамбль бандуристов. В каждом поселке вслед за уходящим на запад фронтом расспрашивали у людей, есть ли у них девушки или парни, которые хорошо поют, играют. Затем прослушивали, отбирали.В ноябре 1943 года инициативная группа хора перебирается в Киев. Дирижером столичной группы назначена Элеонора Скрипчинская.Весть о наборе в народный хор попадала к населению и фронтовикам через газеты, журналы и радио. Некоторых артистов разыскали в боевых частях с помощью полевой почты. 20 января 1944 года киевская и харьковская части хора объединяются, и с тех пор этот знаменитый коллектив работает по сей день.После войны, с 1948 по 1952 год Верёвка – председатель правления Союза композиторов Украины, его хор гастролирует по Советскому Союзу. Он становится лауреатом Сталинской премии.Вот лишь некоторые его концертные номера: "Про звеньевую Меланку" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня семисотниц" (сл. С. Воскресенского, 1948), "Песня об Олеге Кошевом" (сл. М. Стельмаха, 1950), "Гоголь наш — большое сердце" (сл. П. Тычины, 1952), романсы на слова П. Тычины, М. Рыльского, М. Стельмаха, обработка революционных и народных песен.В хор вливаются новые кадры, например, будущий Народный артист СССР и нардеп от партии Павла Лазаренко "Громада" Дмитрий Гнатюк. Он и вышел в качестве солиста на правительственный концерт, посвящённый 70-летию Сталина в московском Большом театре. В бывшей царской ложе сидел "великий кормчий" — Мао Цзэдун.Дмитрий Михайлович вспоминал, как рассмотрел со сцены в ложе двух вождей. А после концерта его, даже не завтракавшего, провели в Кремль исполнить лично для генералиссимуса несколько украинских народных песен. После выступления Сталин пригласил перепуганного молодого артиста за стол, а к коллегам в гостиницу Гнатюк вернулся с сумками еды и бутылкой хванчкары.Затем Гнатюк проговорил с Верёвкой до утра, а наутро до них дошла информация, что вождь исполнением остался крайне доволен.Хор стал не просто любимцем власти, но и выездным коллективом.В 1952 году Украинский народный хор впервые отправляется на заграничные гастроли — вначале в Румынию, Польшу, а затем и в другие страны мира, за "железный занавес". После одного из концертов на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года вынужден был выступить ещё раз на огромной площади перед 10-тысячной толпой людей, не сумевших попасть в зал.Григория Гурьевича подчинённые и студенты любили. Ведь он был человеком щедрым."В коллективе Григория Веревку очень уважали. Как рассказывали артисты, часто он брал на работу людей без образования, но талантливых и духовных, с высоким уровнем культуры".Умер Григорий Гурьевич Веревка 21 октября 1964 года и похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Переживший его ближайший друг Павел Тычина в 1965 году писал: "Дружбу нашу на протяжении последних десятилетий всегда сопровождала широкая и громкая слава нашего хора. Очень часто со мной случалось так, что куда бы я ни поехал, то ли в Советском Союзе, то ли за границей, везде мне, бывало, говорят: "А у нас недавно были ваши друзья — сам Верёвка со своим замечательным хором из Киева…"Созданный им коллектив существует и по сей день, а каждое заседание нового созыва Верховной Рады начинается с исполнения "верёвковцами" гимна "Ще не вмерла Украина".

https://ukraina.ru/20200610/1027942171.html

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2023

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, музыка, хор, история ссср, история украины, культура