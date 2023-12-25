Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США - 25.12.2023 Украина.ру
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Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США
Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США - 25.12.2023 Украина.ру
Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США
Семитысячная организованная колонна людей с юга Мексики приближается к границе США. В руках у мигрантов плакаты с надписью "Исход из бедности", передаёт агентство AFP
2023-12-25T21:51
2023-12-25T21:51
новости
сша
мигранты
миграционный кризис
мексика
президент сша
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В колонне, по данным СМИ, находятся представители 24-х государств, в том числе из стран Африки и Азии. Агентство Reuters со ссылкой на региональные мексиканские власти сообщает, что в шествии участвуют более восьми тысяч человек. Они стартовали в городе Тапачула и в первое утро преодолели около 15 километров. Мигранты планируют добраться до границы с США, однако о дальнейших намерениях участников шествия не сообщается. Как отмечает источник, "Исход из бедности" – это акция против ужесточения миграционного законодательства со стороны мексиканских властей. По данным активистов, те некоторое время назад прекратили выдавать иностранцам разрешения на транзит через страну. Как сообщает издание BBC, количество людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022-м, так и в 2023 годах. Согласно данным представителей американской пограничной службы, ежедневно границу Мексики и США пересекают порядка десяти тысяч человек. Вопрос нелегальной миграции будет обсуждаться на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и представителями органов внутренней безопасности США с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 27 декабря. Ранее администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос о выделении 106 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы верхней палаты отказываются поддерживать инициативу, требуя принять радикальные меры по защите границы США с Мексикой.
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новости, сша, мигранты, миграционный кризис, мексика, президент сша
Новости, США, мигранты, миграционный кризис, Мексика, президент США

Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США

21:51 25.12.2023
 
© AP / Mark TenallyВашингтон Капитолий флаг США
Вашингтон Капитолий флаг США - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP / Mark Tenally
Читать в
Семитысячная организованная колонна людей с юга Мексики приближается к границе США. В руках у мигрантов плакаты с надписью "Исход из бедности", передаёт агентство AFP
В колонне, по данным СМИ, находятся представители 24-х государств, в том числе из стран Африки и Азии. Агентство Reuters со ссылкой на региональные мексиканские власти сообщает, что в шествии участвуют более восьми тысяч человек.
Они стартовали в городе Тапачула и в первое утро преодолели около 15 километров. Мигранты планируют добраться до границы с США, однако о дальнейших намерениях участников шествия не сообщается.
Как отмечает источник, "Исход из бедности" – это акция против ужесточения миграционного законодательства со стороны мексиканских властей. По данным активистов, те некоторое время назад прекратили выдавать иностранцам разрешения на транзит через страну.
Как сообщает издание BBC, количество людей, задержанных на южной границе США, превысило два миллиона как в 2022-м, так и в 2023 годах.
"По данным Внутренней безопасности США, только в сентябре 2023 года пограничный патруль США задержал более 200 тысяч мигрантов, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу", – отмечают журналисты.
Согласно данным представителей американской пограничной службы, ежедневно границу Мексики и США пересекают порядка десяти тысяч человек.
Вопрос нелегальной миграции будет обсуждаться на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и представителями органов внутренней безопасности США с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 27 декабря.
Ранее администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос о выделении 106 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы верхней палаты отказываются поддерживать инициативу, требуя принять радикальные меры по защите границы США с Мексикой.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 16:13
Уже висит на волоске. Режим Зеленского угробят либо Запад, либо бунтСамый интересный вопрос последних дней: после провала даже не голосования, а рассмотрения в Сенате США вопроса американской помощи Украине: сколько еще продержится на берегах Днепра на всю голову демократический, но неонацистский режим Владимира Зеленского?
 
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