Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года - 25.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231225/1052391329.html
Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года - 25.12.2023 Украина.ру
Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
Польские фермеры намерены со второго или третьего января 2024 года возобновить блокаду постов на границе с Украиной, если Варшава не выполнит их требования. Об этом заявил представитель организации фермеров "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув, передаёт РАР 
2023-12-25T21:13
2023-12-25T21:13
новости
украина
протесты
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052391201_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_f1f98362b6a380f02105541e0d822b9b.jpg
Накануне, 24 декабря, польские фермеры сняли блокаду границы в связи с наступлением католического Рождества и после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главные требования протестующих сельхозпроизводителей. Напомним, блокада переездов польскими дальнобойщиками продолжается. Единственным местом, где сегодня можно пересечь границу с Украиной, является переезд в Медыке.
https://ukraina.ru/20231213/1052014864.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052391201_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7403f89993ffdfbb8ceac55ec9da784.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, протесты, польша
Новости, Украина, протесты, Польша

Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года

21:13 25.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста на границе между Украиной и Польшей
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Польские фермеры намерены со второго или третьего января 2024 года возобновить блокаду постов на границе с Украиной, если Варшава не выполнит их требования. Об этом заявил представитель организации фермеров "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув, передаёт РАР 
"Если фермеры не получат письма от премьер-министра с обещанием, что их требования будут выполнены, то они вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января", – сказал активист.
Накануне, 24 декабря, польские фермеры сняли блокаду границы в связи с наступлением католического Рождества и после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главные требования протестующих сельхозпроизводителей.
Напомним, блокада переездов польскими дальнобойщиками продолжается. Единственным местом, где сегодня можно пересечь границу с Украиной, является переезд в Медыке.
13 декабря, 04:19
Украина "в кольце друзей". Когда начнут протестовать румынские дальнобойщикиИз шести основных автомобильных КПП на границах Украины с Польшей, Словакией и Венгрией четыре остаются заблокированными. Остальные могут быть перекрыты в любой момент, как и граница с Румынией.
 
НовостиУкраинапротестыПольша
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
20:56Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
20:25ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
20:06В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
19:53Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии
19:31Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
19:15Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
18:59В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
18:40Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине
18:32Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
18:25Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога
18:15Неподведённые итоги Афганистана 1979-89
18:10ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу
17:28Путин принял участие в церемонии подъёма флага на новых боевых кораблях ВМФ
16:56В Росгвардии появятся добровольческие формирования, а за фейки о них будут наказывать
16:33Новый праздник не получается. Как зелёный "Гринч" украл у украинцев Рождество
16:22В Верховную Раду внесут законопроект о мобилизации 500 тыс. украинцев
15:55В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше
15:24В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва
15:08"Тебя посодют, а ты не воруй!" Запад предупредил Зеленского и Ермака, чтобы меньше крали
Лента новостейМолния