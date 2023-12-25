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Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года

Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года - 25.12.2023 Украина.ру

Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года

Польские фермеры намерены со второго или третьего января 2024 года возобновить блокаду постов на границе с Украиной, если Варшава не выполнит их требования. Об этом заявил представитель организации фермеров "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув, передаёт РАР

2023-12-25T21:13

2023-12-25T21:13

2023-12-25T21:13

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Накануне, 24 декабря, польские фермеры сняли блокаду границы в связи с наступлением католического Рождества и после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главные требования протестующих сельхозпроизводителей. Напомним, блокада переездов польскими дальнобойщиками продолжается. Единственным местом, где сегодня можно пересечь границу с Украиной, является переезд в Медыке.

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новости, украина, протесты, польша