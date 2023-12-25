Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
Польские фермеры намерены со второго или третьего января 2024 года возобновить блокаду постов на границе с Украиной, если Варшава не выполнит их требования. Об этом заявил представитель организации фермеров "Подкарпатская обманутая деревня" Роман Кондрув, передаёт РАР
"Если фермеры не получат письма от премьер-министра с обещанием, что их требования будут выполнены, то они вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января", – сказал активист.
Накануне, 24 декабря, польские фермеры сняли блокаду границы в связи с наступлением католического Рождества и после встречи с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, на которой тот обещал выполнить главные требования протестующих сельхозпроизводителей.
Напомним, блокада переездов польскими дальнобойщиками продолжается. Единственным местом, где сегодня можно пересечь границу с Украиной, является переезд в Медыке.