Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
За шесть месяцев нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза. Теперь жизни украинцев призывного возраста оценивают в 12 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей), сообщил украинский блогер в сети
"Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за четыре тысячи долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть, подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", - рассказал он.
Наживаются на уклонистах от мобилизации в стране уже второй год. В 2022-м, например, украинский политический эксперт Юрий Романенко в сети публиковал суммы взяток, который берут украинские пограничники для пропуска мужчин призывного возраста. Тогда выезд из страны стоил от трёх до десяти тысяч долларов.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Власти Украины готовят законопроект о мобилизации граждан за рубежом. Согласно документу, все мужчины, проживающие за границей, должны будут получить карточку военного учёта, пройти идентификацию и получить повестку.