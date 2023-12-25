Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300% - 25.12.2023 Украина.ру
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Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300% - 25.12.2023 Украина.ру
Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
За шесть месяцев нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза. Теперь жизни украинцев призывного возраста оценивают в 12 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей), сообщил украинский блогер в сети
2023-12-25T20:56
2023-12-25T20:56
новости
украина
мобилизация
уклонисты
всу
сво
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Наживаются на уклонистах от мобилизации в стране уже второй год. В 2022-м, например, украинский политический эксперт Юрий Романенко в сети публиковал суммы взяток, который берут украинские пограничники для пропуска мужчин призывного возраста. Тогда выезд из страны стоил от трёх до десяти тысяч долларов. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. Власти Украины готовят законопроект о мобилизации граждан за рубежом. Согласно документу, все мужчины, проживающие за границей, должны будут получить карточку военного учёта, пройти идентификацию и получить повестку.
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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, сво
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, ВСУ, СВО

Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%

20:56 25.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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За шесть месяцев нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза. Теперь жизни украинцев призывного возраста оценивают в 12 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей), сообщил украинский блогер в сети
"Я знаю человека, который выехал из Украины в багажнике автомобиля за четыре тысячи долларов, это было летом. А сейчас человек выехал за 12 тысяч долларов. То есть, подорожало на 300% за полгода. Такой вот бизнес", - рассказал он.
Наживаются на уклонистах от мобилизации в стране уже второй год. В 2022-м, например, украинский политический эксперт Юрий Романенко в сети публиковал суммы взяток, который берут украинские пограничники для пропуска мужчин призывного возраста. Тогда выезд из страны стоил от трёх до десяти тысяч долларов.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Власти Украины готовят законопроект о мобилизации граждан за рубежом. Согласно документу, все мужчины, проживающие за границей, должны будут получить карточку военного учёта, пройти идентификацию и получить повестку.
25 декабря, 15:24
В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призываЧлен оборонного комитета Рады Вадим Ивченко рассказал, как украинские власти будут пытаться влиять на украинцев за границей, если те откажутся встать на воинский учет
 
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