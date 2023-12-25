https://ukraina.ru/20231225/1052390919.html

Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%

Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300% - 25.12.2023 Украина.ру

Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%

За шесть месяцев нелегальный выезд из Украины подорожал в три раза. Теперь жизни украинцев призывного возраста оценивают в 12 тысяч долларов (более 1 миллиона рублей), сообщил украинский блогер в сети

2023-12-25T20:56

2023-12-25T20:56

2023-12-25T20:56

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Наживаются на уклонистах от мобилизации в стране уже второй год. В 2022-м, например, украинский политический эксперт Юрий Романенко в сети публиковал суммы взяток, который берут украинские пограничники для пропуска мужчин призывного возраста. Тогда выезд из страны стоил от трёх до десяти тысяч долларов. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну. Власти Украины готовят законопроект о мобилизации граждан за рубежом. Согласно документу, все мужчины, проживающие за границей, должны будут получить карточку военного учёта, пройти идентификацию и получить повестку.

https://ukraina.ru/20231225/1052382486.html

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, всу, сво