https://ukraina.ru/20231225/1052389637.html

В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ

В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ - 25.12.2023 Украина.ру

В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ

В украинской столице 25 декабря развернули работу сразу несколько блокпостов с военными. Повестки там пока не выдают, сообщили телеграм-каналы страны

2023-12-25T18:59

2023-12-25T18:59

2023-12-25T18:59

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В сети также появились фото снятые в разных районах Киева. Прямо на проезжей части установлен знак "Стоп", а боевики, тормозящие автомобили, вооружены автоматами. Украинские СМИ предполагают, что это эти блокпосты предназначены для раздачи повесток, однако в полиции опровергают эти заявления и утверждают, что таким образом в Киеве проводят некие "специальные мероприятия", пишет телеграм-канал "Политика страны". Уточняется, что на месте военные проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей, но повестки там якобы не раздают. Ранее мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак сообщал, что в конце декабря на Украине начнут работать контрольные блокпосты по вручению повесток. По его словам, "ребят на фронте нужно менять", а потому "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся" пополнят пехоту украинской армии.

https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html

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новости, украина, мобилизация, сво, всу