В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
Киев
В украинской столице 25 декабря развернули работу сразу несколько блокпостов с военными. Повестки там пока не выдают, сообщили телеграм-каналы страны
В сети также появились фото снятые в разных районах Киева. Прямо на проезжей части установлен знак "Стоп", а боевики, тормозящие автомобили, вооружены автоматами.
Украинские СМИ предполагают, что это эти блокпосты предназначены для раздачи повесток, однако в полиции опровергают эти заявления и утверждают, что таким образом в Киеве проводят некие "специальные мероприятия", пишет телеграм-канал "Политика страны".
Уточняется, что на месте военные проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей, но повестки там якобы не раздают.
Ранее мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак сообщал, что в конце декабря на Украине начнут работать контрольные блокпосты по вручению повесток. По его словам, "ребят на фронте нужно менять", а потому "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся" пополнят пехоту украинской армии.
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