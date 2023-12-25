В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ - 25.12.2023 Украина.ру
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В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ - 25.12.2023 Украина.ру
В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
В украинской столице 25 декабря развернули работу сразу несколько блокпостов с военными. Повестки там пока не выдают, сообщили телеграм-каналы страны
2023-12-25T18:59
2023-12-25T18:59
новости
украина
мобилизация
сво
всу
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В сети также появились фото снятые в разных районах Киева. Прямо на проезжей части установлен знак "Стоп", а боевики, тормозящие автомобили, вооружены автоматами. Украинские СМИ предполагают, что это эти блокпосты предназначены для раздачи повесток, однако в полиции опровергают эти заявления и утверждают, что таким образом в Киеве проводят некие "специальные мероприятия", пишет телеграм-канал "Политика страны". Уточняется, что на месте военные проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей, но повестки там якобы не раздают. Ранее мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак сообщал, что в конце декабря на Украине начнут работать контрольные блокпосты по вручению повесток. По его словам, "ребят на фронте нужно менять", а потому "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся" пополнят пехоту украинской армии.
https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, мобилизация, сво, всу
Новости, Украина, мобилизация, СВО, ВСУ

В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ

18:59 25.12.2023
 
Киев
Киев
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В украинской столице 25 декабря развернули работу сразу несколько блокпостов с военными. Повестки там пока не выдают, сообщили телеграм-каналы страны
В сети также появились фото снятые в разных районах Киева. Прямо на проезжей части установлен знак "Стоп", а боевики, тормозящие автомобили, вооружены автоматами.
Украинские СМИ предполагают, что это эти блокпосты предназначены для раздачи повесток, однако в полиции опровергают эти заявления и утверждают, что таким образом в Киеве проводят некие "специальные мероприятия", пишет телеграм-канал "Политика страны".
Уточняется, что на месте военные проверяют подозрительные автомобили на наличие запрещённых вещей, но повестки там якобы не раздают.
Ранее мэра Ивано-Франковска, действующий военный 72-й бригады ВСУ Назарий Кишак сообщал, что в конце декабря на Украине начнут работать контрольные блокпосты по вручению повесток. По его словам, "ребят на фронте нужно менять", а потому "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все попавшиеся" пополнят пехоту украинской армии.
08:18
Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.
 
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Заголовок открываемого материала
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18:59В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
18:40Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине
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