https://ukraina.ru/20231225/1052388507.html

Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине

Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине - 25.12.2023 Украина.ру

Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине

Лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесение в Раду законопроекта о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки

2023-12-25T18:40

2023-12-25T18:40

2023-12-25T18:40

хроники

эксклюзив

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О том, что в Верховную Раду должны внести соответствующий документ, Арахамия сообщил у себя в телеграм-канале."Сегодня правительство должно было бы внести законопроект касательно мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета министров в ближайшее время закончат свою часть работу. Ведь отсутствие этого законопроекта порождает неопределённость и большое количество фейков о блокпостах, "Дію" и т. д. Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент чётко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооружённых силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас — не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно обсуждать на комитете. Военные требуют решения своих проблем. Общество хочет услышать ответ на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать несмотря на календарь", - написал Арахамия.За неделю до этого во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать 450-500 тыс. человек."Они (военные — Ред.) предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек", - рассказал он.По словам Зеленского, подобная мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд грн (около 1,2 трлн руб. - Ред.)."Я бы хотел понимания от премьер-министра, от министра финансов: откуда деньги?" - добавил он.Позднее, 24 декабря, в интервью "Суспільне" министр обороны Украины Рустем Умеров, когда его спросили о мобилизации 500 тыс. человек дополнительно, заявил, что Минобороны начало работу над соответствующим законопроектом."У нас 3,5 тыс. километров линии, которую мы должны защищать. Есть стабилизационные действия, есть оборонные, есть контрнаступление. Я не буду вдаваться в детали, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, пожалуйста, на энное количество людей", - конечно, Кабинет министров и Верховная Рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, каких мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и общество будет иметь ответы на эти вопросы в этом законопроекты", - отметил он.На уточняющий вопрос о том, когда же общество сможет ознакомиться с деталями документа, Умеров ответил, что "в ближайшие дни"."В ближайшие дни. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его регистрировать", - указал министр 24 декабря.На следующий же день Арахамия и заявил о том, что Минобороны Украины затягивает с отправкой этого документа в парламент.Украинские СМИ тем временем сообщили о том, что Зеленский уже одобрил дополнительную мобилизацию полумиллиона человек."Наш источник из Офиса президента предупреждал о том, Зеленский одобрил план тотальной мобилизации в 500 тысяч человек, чтобы организовать новое контрнаступление", - сообщал популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другие телеграм-каналы сообщили о новых подходах к мобилизации на Украине."В кулуарах пошли слухи, что в одном из сёл на Западной Украины произошел конфликт военкомов и местных. Как ходят слухи, военкомы приехали в деревню отловить порцию "пушечного мяса", но собравшиеся люди заблокировали бусик, а приехавшие полицейские ничего не смогли сделать. ТЦК пришлось уехать. Сейчас чиновники боятся, что слухи разлетятся и будет выложено видео, что спровоцирует рост протестов населения против незаконной мобилизации Зеленского", - отмечалось в публикации канала "Женщина с косой".Эту публикацию прокомментировал канал "Легитимный". Авторы канала уточнили, что сейчас власти Украины решили ужесточить мобилизацию национальных меньшинств."Частично подтверждаем данную информацию, что ТЦК снова напоролись на бунт. Сейчас ТЦК поехали штормить сёла, где проживают национальные меньшинства (румыны, болгары, молдаване, венгры и т.д.). В сами сёла заезжают редко, ловят на трассе машины и обычно на дороге с выезда из села. Кто заезжает в сёла, тот быстро уезжает. Народ реально сейчас на взводе. Глядишь, и на вилы поднимут. Ну, а рейтинг Зеленского продолжает катиться вниз", - указывалось в публикации.Ранее в Ивано-Франковской области сообщали о появлении в конце декабря блокпостов, на которых будут раздавать повестки о мобилизации.Освобождение МарьинкиРоссийские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — сообщил министр обороны.По словам Шойгу, взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ. Министр отметил, что при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.Путин подчеркнул, что участники взятия Марьинки достойны госнаград. Глава государства поручил Шойгу представить предложения."Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и безусловно достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого вы считаете наиболее отличившимся", - отметил президент России.Также Путин указал на положительные эффекты от освобождения Марьинки."Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - также подчеркнул Путин.Он поздравил военных."Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - заявил Путин Шойгу.Тем временем в ДНР продолжаются бои.

https://ukraina.ru/20231225/1052376018.html

https://ukraina.ru/20231225/1052372844.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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