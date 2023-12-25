https://ukraina.ru/20231225/1052388103.html

Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте

Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте - 25.12.2023 Украина.ру

Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте

В зоне проведения Спецоперации погиб украинский актёр, примкнувший с самого начала СВО к Вооружёнными силам Украины, Богдан Колесник. Об этом сообщила пресс-служба Госкино Украины

2023-12-25T18:32

2023-12-25T18:32

2023-12-25T18:33

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Как отмечают украинские СМИ, больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Российским зрителям он известен по роле в отечественном сериале "Чёрные кошки". Вместо успешной карьеры актёра, Колесник примкнул к украинским боевикам из-за чего в возрасте 36-ти лет его жизнь оборвалась. У актёра остались супруга и дочь.

https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

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новости, украина, всу, актер, сво, спецоперация