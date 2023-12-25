Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
18:32 25.12.2023 (обновлено: 18:33 25.12.2023)
Колесник
В зоне проведения Спецоперации погиб украинский актёр, примкнувший с самого начала СВО к Вооружёнными силам Украины, Богдан Колесник. Об этом сообщила пресс-служба Госкино Украины
"Вчера, 23 декабря, на фронте (…) погиб украинский актёр Богдан Колесник", — сказано в сообщении.
Как отмечают украинские СМИ, больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Российским зрителям он известен по роле в отечественном сериале "Чёрные кошки".
Вместо успешной карьеры актёра, Колесник примкнул к украинским боевикам из-за чего в возрасте 36-ти лет его жизнь оборвалась. У актёра остались супруга и дочь.
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