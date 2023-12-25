Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте - 25.12.2023 Украина.ру
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Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте - 25.12.2023 Украина.ру
Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
В зоне проведения Спецоперации погиб украинский актёр, примкнувший с самого начала СВО к Вооружёнными силам Украины, Богдан Колесник. Об этом сообщила пресс-служба Госкино Украины
2023-12-25T18:32
2023-12-25T18:33
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Как отмечают украинские СМИ, больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Российским зрителям он известен по роле в отечественном сериале "Чёрные кошки". Вместо успешной карьеры актёра, Колесник примкнул к украинским боевикам из-за чего в возрасте 36-ти лет его жизнь оборвалась. У актёра остались супруга и дочь.
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новости, украина, всу, актер, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, актер, СВО, Спецоперация

Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте

18:32 25.12.2023 (обновлено: 18:33 25.12.2023)
 
Колесник
Колесник
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В зоне проведения Спецоперации погиб украинский актёр, примкнувший с самого начала СВО к Вооружёнными силам Украины, Богдан Колесник. Об этом сообщила пресс-служба Госкино Украины

"Вчера, 23 декабря, на фронте (…) погиб украинский актёр Богдан Колесник", — сказано в сообщении.

Как отмечают украинские СМИ, больше всего Колесник запомнился по ролям в таких сериалах, как "СуперКопы", "Опер по вызову", "Топтун", "Маэстро" и "Выходите без звонка". Российским зрителям он известен по роле в отечественном сериале "Чёрные кошки".
Вместо успешной карьеры актёра, Колесник примкнул к украинским боевикам из-за чего в возрасте 36-ти лет его жизнь оборвалась. У актёра остались супруга и дочь.
Евгений Ющук интервью
07:15
Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр РоссииПочему в линии Суровикина главное — не "зубы дракона", а система сплошного огня и логистика, а также могут ли ее повторить Вооруженные силы Украины (ВСУ), в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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