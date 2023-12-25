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Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога

Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога - 25.12.2023 Украина.ру

Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога

Нардепы Верховной Рады, радеющие о сохранении национальной идентичности Украины и преумножении её традиций, решили приукрасить самобытность страны американским праздником

2023-12-25T18:25

2023-12-25T18:25

2023-12-25T18:25

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В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об установлении на Украине нового праздничного дня – Дня благодарения Бога. Инициатором его стал Виктор Мялик вместе с группой депутатов, среди которых глава Верховной рады Руслан Стефанчук.Ранее предлагалось установить праздничной датой последнее воскресенье сентября, так как в это время завершается сбор урожая. Какую дату определят на этот раз, пока неизвестно. Текст постановления на данный момент отсутствует на сайте парламента. Имеется только информация о том, что такой законопроект подготовлен и зарегистрирован.Впервые его отпраздновали переселенцы из Англии. В конце 1620 года они, спасаясь от религиозного преследования, решились на опасное путешествие в надежде основать в Новом Свете колонию и быть свободными. Первый год на американском континенте оказался очень суровым. Колонисты пережили голод, холод, невзгоды и болезни. Осенью следующего года они собрали хороший урожай, за который решили поблагодарить Господа, устроив праздничное угощение. Праздник длился три дня, на него были приглашены индейцы, помогавшие колонистам. В последующие годы колонисты устраивали торжество только при хорошем урожае. С течением времени праздник утратил свое религиозное значение. Первый официальный День Благодарения был объявлен в 1777 году Континентальным конгрессом, который установил 18 декабря года как День благодарения. В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон провозгласил этот праздник национальным событием и по запросу конгресса определил дату — 26 ноября, четверг. Но полностью национальным праздником День благодарения стал в 1863 году, во время Гражданской войны, когда президент Авраам Линкольн объявил, что последний четверг ноября будет отмечаться как День благодарения. Но после все равно день празднования менялся. Еще раз День благодарения был узаконен 26 декабря 1941 года с целью расширения рождественского сезона покупок. Президент Франклин Рузвельт подписал закон, устанавливающий празднование Дня благодарения в четвертый четверг ноября. Праздник так и отмечается в настоящее время.

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новости, новости украины, верховная рада, сша, президент сша