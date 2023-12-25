В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва - 25.12.2023 Украина.ру
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В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва
В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва - 25.12.2023 Украина.ру
В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва
Член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко рассказал, как украинские власти будут пытаться влиять на украинцев за границей, если те откажутся встать на воинский учет
2023-12-25T15:24
2023-12-25T15:36
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новости украины
рустем умеров
мобилизация
штраф
всу
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Ожидается, что законопроект об ответственности уехавших из страны граждан Украины за постановку на воинский учет будет подготовлен в январе."Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное, – рассказал Ивченко. - Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты".Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих за пределами страны, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.
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новости, новости украины, рустем умеров, мобилизация, штраф, всу
Новости, Новости Украины, Рустем Умеров, мобилизация, штраф, ВСУ

В Раде предложили блокировать банковские карты беженцам, уклоняющимся от призыва

15:24 25.12.2023 (обновлено: 15:36 25.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Член оборонного комитета Рады Вадим Ивченко рассказал, как украинские власти будут пытаться влиять на украинцев за границей, если те откажутся встать на воинский учет
Ожидается, что законопроект об ответственности уехавших из страны граждан Украины за постановку на воинский учет будет подготовлен в январе.
"Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное, – рассказал Ивченко. - Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты".
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих за пределами страны, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.
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