https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html

В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше

В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше - 25.12.2023 Украина.ру

В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше

Снарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены

2023-12-25T15:55

2023-12-25T15:55

2023-12-25T15:55

эксклюзив

россия

украина

спецоперация

контрнаступление

всу

нато

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"В мире бывают и другие конфликты, которые забирают ресурсы западных производств. Мы начинаем конкурировать за то, чтобы купить боеприпасы", — заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию "Общественное".Прежде всего речь, конечно, о ближневосточном конфликте. Израиль не входит в НАТО, но США имеют обязательства по оказанию военной помощи еврейскому государству, которые и выполняют.В конце ноября украинский чиновник на условиях анонимности рассказал американскому телеканалу ABC News о сокращении поставок снарядов более чем на 30% после эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, официальные лица США заверяли Киев, что ситуация на Ближнем Востоке не повлияет на его обязательства по вооружению ВСУ, но это повлияло."У нас большие проблемы. Основные боеприпасы не поступают", — сказал он.Чиновник уточнил, что снаряды калибром 155 мм составляют около 60–70% общих поставок Украине. А это один из типов вооружений, в котором нуждаются оба союзника Вашингтона — и Киев, и Тель-Авив.Самостоятельно закрывать свои потребности Украина неспособна, она не сможет стать полностью независимой от западной помощи, признаёт Умеров. По словам министра, чтобы снизить риски из-за отсутствия поставок, Киев изучает вопрос, где ещё можно закупать боеприпасы, а также разработал стратегию военного производства на собственной территории. О налаживании собственного производства ранее говорил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Это логично: неоткуда взять – сделай сам. Однако воплотить план в жизнь сложно, если вообще возможно в нынешних условиях. В интервью британской газете The Independent высокопоставленный офицер ВСУ, не пожелавший называть своего имени, заявил: "России удалось парализовать военную промышленность Украины, лишив возможности производства необходимых для неё вооружений внутри страны".Теперь Украина на самом деле целиком зависит поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи, добавил он, а использование всё нового оружия и тактики российской армией заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок."Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, сейчас нам нужно больше ракет для ЗРК Patriot, чем мы ожидали", — посетовал офицер ВСУ.23 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру отметил, что на протяжении нескольких месяцев не было слышно никаких новостей о Patriot, и выразил мнение, что установка либо уничтожена российской ракетой "Кинжалом" в ходе массированного воздушного удара ВС РФ в Киеве в мае, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя. Эксперт предположил, что США прекратили поставлять Patriot Украине после того случая. Однако на днях у Вашингтона появилась возможность передавать Киеву больше средств ПВО: 22 декабря Япония впервые с 2014 года пересмотрела правила военного экспорта, благодаря чему теперь сможет передать Соединённым Штатам в 2024 году несколько десятков ракет для Patriot для пополнения их собственных запасов, истощённых военной помощью Украине. И хотя, как уточняют американские источники газеты The Washington Post, японские ракеты напрямую на Украину не пойдут, США могут положить их на место тех ракет, которые отправят Киеву из прежних запасов.Как бы то ни было, украинское государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым, а она не оснащена должным образом, заявила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с обозревателем издания Atlantic.Однако по мнению бывшего советника министра обороны Украины Юрия Бутусова, проблема не в том, что у России больше оружия, а в том, что ВСУ плохо организованы, и в условиях позиционной войны тактика требует изменений."Та тактика, которая у нас есть сейчас: тактика обороны без создания оборонных сооружений, тактика войны дронов, без системного обеспечения войск дронами, тактика каких-то наступлений и штурмов без подготовленных резервов. Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов. Да, так воевать нельзя, друзья", - заявил он в эфире своего Youtube-канале.Это подтверждают и цифры. 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, при попытке контрнаступления ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск и потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 Leopard, а также 2348 бронемашин различного класса, в том числе 50 американских БМП Bradley.Никаких значимых успехов Украине в ходе контрнаступления, на которое делали огромную ставку, достичь не удалось, но свыше $100 млрд полученных от Запада, потратила, отмечает бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."У Украины сейчас нет ресурсов, у них заканчиваются боеприпасы и люди, поэтому они вынуждены перейти к обороне, но у них даже для этого нет необходимых средств. Вот где мы находимся сейчас: украинские вооружённые силы потерпели стратегическое поражение, а инициатива перешла России", - заявил он в интервью YouTube-каналу Gegenpol.И это взгляд не только из-за океана, украинские военнослужащие также подтверждают превосходство ВС РФ, которое изначально не оставляло им шанса на успех. Боец спецподразделения ВСУ "Кракен" рассказал в интервью журналисту Роману Бебеху, что контрнаступление с самого начала пошло не по плану, поскольку, по его словам, разработчики стратегии оказались совершенно некомпетентными, а между подразделениями на передовой не было взаимодействия."Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась. <…> Это невозможно, мы бы дальше не прошли. У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы её никак не прорвали", - признал он.Чего же ожидать Украине в 2024 году, учитывая сложившуюся ситуацию?"Украинцам предстоит пережить ужасную зиму. В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. На большее не стоит рассчитывать, это само по себе станет чудом, ну или хорошей попыткой", - заявил бывший начальник Главного штаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломерос в эфире телеканала France 3.Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон даёт более пессимистичный для Украины прогноз: "У страны нет перспективы светлого будущего. Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав России, вероятно, уже в 2024 году. Вполне возможно, что исконно румынские территории вернутся Румынии, часть вернётся Венгрии, а другие земли – к Польше. Это плохие новости для Украины".А подводя итоги уходящего года, колумнист авторитетной американской газеты Los Angeles Times Дойл Макманус констатирует, что в 2023-м Украина проиграла России сразу на двух фронтах - на поле боя и политической арене. Что касается первого, оборудованные ВС РФ оборонительные укрепления оказались гораздо мощнее, чем ожидалось, поэтому контрнаступление ВСУ провалилось, а второе связано с застопорившимся в Конгрессе США одобрением дальнейшего финансирования.Впрочем, дипломатический провал не ограничивается только этим вопросом, масштабы гораздо глобальнее. Украинский конфликт стал проверкой на прочность НАТО, которую она не прошла. Несмотря на то, что подавляющее большинство членов альянса выступают за продолжение поддержки Киева, как именно это делать и главное из каких ресурсов спонсировать согласовать получается не всегда, учитывая разные способности и политическую волю стран.На фоне неудач Запада в конфликте с Россией на Украине "существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину, теперь некоторые члены открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта", констатирует бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.Даже сторонники Киева становятся всё более нетерпеливыми и даже раздражёнными, кроме того, на Украине всё больше видна усталость от конфликта из-за потерь, нехватки солдат, проблем в экономике и политических скандалов, отмечает французская газета L'Opinion."Такие настроения напоминают осенне-зимнюю депрессию. Но вызвал её, в первую очередь, эффект "похмелья" [от обещаний Зеленского]. Не пора ли попытаться найти политическое решение – вместе с Кремлём?" - задаётся вопросом, который давно уже витает в воздухе, издание.

https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спецоперация, контрнаступление, всу, нато