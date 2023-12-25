"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста
14:46 25.12.2023 (обновлено: 14:47 25.12.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей ПечийАлексей Печий
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Печий
Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова 25 декабря в своем телеграм-канале осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся на Украину из командировки за границу
"Такой шаг недопустим и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии", - говорится в посте.
На прошлой неделе стало известно, что ведущий "24 Канала" Алексей Печий использовал командировку на Саммит Европейского Совета и остался за границей.
Позже он публично заявил, что не намерен возвращаться и обосновал решение тем, что Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".
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