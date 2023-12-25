https://ukraina.ru/20231225/1052380111.html

"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста

"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста - 25.12.2023 Украина.ру

"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста

Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова 25 декабря в своем телеграм-канале осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся на Украину из командировки за границу

2023-12-25T14:46

2023-12-25T14:46

2023-12-25T14:47

журналист

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"Такой шаг недопустим и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии", - говорится в посте.На прошлой неделе стало известно, что ведущий "24 Канала" Алексей Печий использовал командировку на Саммит Европейского Совета и остался за границей.Позже он публично заявил, что не намерен возвращаться и обосновал решение тем, что Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".Ранее украинское издание "Фокус" информировало, что за период спецоперации, более 300 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину.

https://ukraina.ru/20231223/1052353213.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

журналист, украина, рада, новости, ес