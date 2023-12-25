"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста - 25.12.2023 Украина.ру
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"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста
"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста - 25.12.2023 Украина.ру
"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста
Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова 25 декабря в своем телеграм-канале осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся на Украину из командировки за границу
2023-12-25T14:46
2023-12-25T14:47
журналист
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"Такой шаг недопустим и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии", - говорится в посте.На прошлой неделе стало известно, что ведущий "24 Канала" Алексей Печий использовал командировку на Саммит Европейского Совета и остался за границей.Позже он публично заявил, что не намерен возвращаться и обосновал решение тем, что Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".Ранее украинское издание "Фокус" информировало, что за период спецоперации, более 300 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину.
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журналист, украина, рада, новости, ес
журналист, Украина, Рада, Новости, ЕС

"Нарушил моральные обязанности": Рада осудила сбежавшего с Украины журналиста

14:46 25.12.2023 (обновлено: 14:47 25.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей ПечийАлексей Печий
Алексей Печий - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Печий
Читать в
Комитет Верховной Рады Украины по свободе слова 25 декабря в своем телеграм-канале осудил поступок журналиста Алексея Печия, который не вернулся на Украину из командировки за границу
"Такой шаг недопустим и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии", - говорится в посте.
На прошлой неделе стало известно, что ведущий "24 Канала" Алексей Печий использовал командировку на Саммит Европейского Совета и остался за границей.
Позже он публично заявил, что не намерен возвращаться и обосновал решение тем, что Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

Ранее украинское издание "Фокус" информировало, что за период спецоперации, более 300 спортсменов поехали на соревнования за рубеж и не вернулись на родину.
Алексей Печий - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 09:49
Деньги США, воровство на снарядах, беглый журналист. Главное на Украине на утро 23 декабряПрезидент США Джо Байден подписал Акт об ассигнованиях на национальную обороны, предусматривающий выделение $300 млн для Украины. В Киеве задержали чиновника Минобороны, причастного к разворовыванию средств, выделенных на закупку снарядов. Один из ведущих телемарафона сбежал на Запад
 
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