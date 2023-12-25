Аксенов дал совет "ждунам" Украины
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
В новые регионы, вошедшие в состав РФ, власть Украины не возвратится, заявил глава Крыма в интервью "Россия 24"
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем, кто ждет возвращения киевского режима на новые территории России, уезжать, если они хотят жить именно на Украине.
"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" и тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно: кто желает жить на Украине, может туда уехать. Вредить здесь никому не дам. Чем больше таких людей уедет, тем будет лучше", – сказал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул слаженную работу всех правоохранительных органов по выявлению агентов СБУ и других диверсантов, причем не только на полуострове, но и на всей территории РФ.