Аксенов дал совет "ждунам" Украины - 25.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231225/1052379085.html
Аксенов дал совет "ждунам" Украины
Аксенов дал совет "ждунам" Украины - 25.12.2023 Украина.ру
Аксенов дал совет "ждунам" Украины
В новые регионы, вошедшие в состав РФ, власть Украины не возвратится, заявил глава Крыма в интервью "Россия 24"
2023-12-25T14:19
2023-12-25T14:19
новости
новости украины
новости россии
крым
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_0:0:893:503_1920x0_80_0_0_0007713851942af5f72867e2661e77d6.jpg.webp
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем, кто ждет возвращения киевского режима на новые территории России, уезжать, если они хотят жить именно на Украине.Глава Крыма подчеркнул слаженную работу всех правоохранительных органов по выявлению агентов СБУ и других диверсантов, причем не только на полуострове, но и на всей территории РФ.
https://ukraina.ru/20231225/1052377392.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049938747_85:0:804:539_1920x0_80_0_0_725ecd0f9561c342bf4b8ceabdad5f46.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, новости россии, крым, сергей аксенов
Новости, Новости Украины, новости России, Крым, Сергей Аксенов

Аксенов дал совет "ждунам" Украины

14:19 25.12.2023
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
В новые регионы, вошедшие в состав РФ, власть Украины не возвратится, заявил глава Крыма в интервью "Россия 24"
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал всем, кто ждет возвращения киевского режима на новые территории России, уезжать, если они хотят жить именно на Украине.
"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" и тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно: кто желает жить на Украине, может туда уехать. Вредить здесь никому не дам. Чем больше таких людей уедет, тем будет лучше", – сказал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул слаженную работу всех правоохранительных органов по выявлению агентов СБУ и других диверсантов, причем не только на полуострове, но и на всей территории РФ.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
13:48
Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта СимферополяАэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Россия 24"
 
НовостиНовости Украиныновости РоссииКрымСергей Аксенов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Украина взяла кредит на выплаты пенсий и зарплат сотрудникам МЧС
14:30Роман Сапоньков: Россия уже взяла свою "Цитадель", но без осенней мобилизации не получится обезлюдить ВСУ
14:19Аксенов дал совет "ждунам" Украины
14:12Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием
13:48Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя
13:47Потомки самураев и якудза в одном отряде: командир интербригады "Пятнашка" о тех, кто воюет на СВО
13:33Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
13:18SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ
13:04Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк
13:01Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВО
13:00"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины
13:00Послание "ждунам", Рождество по-новому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
11:52Тема Украины вызывает отвращение у Запада - The Spectator
11:45Россия продолжит сотрудничество с Китаем по дальнемагистральному самолету — Мантуров
10:29Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных стран
10:29Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области
10:20Швеция вслед за Финляндией разместит у себя военные базы США
09:57Новые морские дроны, жар чужими руками. Главное на Украине на утро 25 декабря
09:44Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой
09:10Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Европы
Лента новостейМолния