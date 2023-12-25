Аксенов дал совет "ждунам" Украины

"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" и тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно: кто желает жить на Украине, может туда уехать. Вредить здесь никому не дам. Чем больше таких людей уедет, тем будет лучше", – сказал Аксенов.