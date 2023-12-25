Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя - 25.12.2023 Украина.ру
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Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя
Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя - 25.12.2023 Украина.ру
Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя
Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Россия 24"
2023-12-25T13:48
2023-12-25T13:48
аэропорт
симферополь
сергей аксенов
новости
безопасность
крым
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"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", - сказал Аксенов.Он высказал мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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аэропорт, симферополь, сергей аксенов, новости, безопасность, крым
аэропорт, Симферополь, Сергей Аксенов, Новости, безопасность, Крым

Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя

13:48 25.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Россия 24"
"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", - сказал Аксенов.
Он высказал мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Работа терминала D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 09:55
Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабряМосковский аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании на своём сайте рейсы в Краснодар с 25 декабря, выполняемые "Аэрофлотом"
 
аэропортСимферопольСергей АксеновНовостибезопасностьКрым
 
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