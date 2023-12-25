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Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя

Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя - 25.12.2023 Украина.ру

Аксенов рассказал о планах насчет аэропорта Симферополя

Аэропорт Симферополя сможет вернуться к работе только после окончания спецоперации. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире "Россия 24"

2023-12-25T13:48

2023-12-25T13:48

2023-12-25T13:48

аэропорт

симферополь

сергей аксенов

новости

безопасность

крым

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"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь", - сказал Аксенов.Он высказал мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ukraina.ru/20231221/1052294503.html

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аэропорт, симферополь, сергей аксенов, новости, безопасность, крым