SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ - 25.12.2023 Украина.ру
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SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ
SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ - 25.12.2023 Украина.ру
SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ
Согласие являться доверенным лицом кандидата в президенты Ярослав Дронов (SHAMAN) подписал 24 декабря
2023-12-25T13:18
2023-12-25T13:18
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Ярослав Дронов (SHAMAN) подписал согласие быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах."Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина",— написал Shaman в своем Telegram-канале.Выборы президента России назначены на 17 марта 2023 года. Действующий глава государства первым подал документы в ЦИК для участия в выборах в качестве кандидата.
https://ukraina.ru/20231223/1052356396.html
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новости россии, новости, владимир путин, shaman, президентские выборы
новости России, Новости, Владимир Путин, SHAMAN, президентские выборы

SHAMAN стал доверенным лицом Путина, кандидата на должность президента РФ

13:18 25.12.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонцерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Согласие являться доверенным лицом кандидата в президенты Ярослав Дронов (SHAMAN) подписал 24 декабря
Ярослав Дронов (SHAMAN) подписал согласие быть доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих выборах.
"Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина",— написал Shaman в своем Telegram-канале.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2023 года. Действующий глава государства первым подал документы в ЦИК для участия в выборах в качестве кандидата.
Сбор подписей в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 16:22
В Донецке начался сбор подписей за выдвижение ПутинаВ Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 23 декабря сообщают РИА Новости
 
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