"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда
По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.
Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции Буданова в РФ либо задержания на территории России.
Различные источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту.