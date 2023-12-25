"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины - 25.12.2023 Украина.ру
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"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины
"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины - 25.12.2023 Украина.ру
"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда
2023-12-25T13:00
2023-12-25T13:00
кирилл буданов
суд
арест
теракт
новости
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По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции Буданова в РФ либо задержания на территории России.Различные источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту.
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кирилл буданов, суд, арест, теракт, новости
Кирилл Буданов, Суд, арест, теракт, Новости

"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины

13:00 25.12.2023
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда
По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.
Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции Буданова в РФ либо задержания на территории России.
Различные источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту.
Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 15:52
Аксёнов назвал Буданова "придурком и негодяем"Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова придурком. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"
 
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