https://ukraina.ru/20231225/1052375906.html

"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины

"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины - 25.12.2023 Украина.ру

"Совершил 104 теракта": суд в Москве заочно арестовал начальника ГУР Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда

2023-12-25T13:00

2023-12-25T13:00

2023-12-25T13:00

кирилл буданов

суд

арест

теракт

новости

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По данным суда, Следственным комитетом России ему вменяется совершение 104 терактов.Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции Буданова в РФ либо задержания на территории России.Различные источники и официальные лица неоднократно заявляли о причастности украинских спецслужб, в том числе ГУР, к совершениям терактов на территории России. В частности, ФСБ России заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20231005/1049936694.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл буданов, суд, арест, теракт, новости