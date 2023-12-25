Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк - 25.12.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк
Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк - 25.12.2023 Украина.ру
Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк
Из-за коррупции Украина не состоянии обеспечить ВСУ снаряжением и всем необходимым. Об этом рассказала The Atlantic Дарья Каленюк, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра антикоррупционных действий
2023-12-25T13:04
2023-12-25T13:04
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Государство, а особенно военное ведомство, не позаботилось об обеспечении тех, кого отправили на передовую, считает Каленюк.Подчеркивается, что многие скандалы "скрываются там, где они были найдены". При этом, по словам Каленюк, у чиновников банально отсутствует интерес противостоять коррупции, это касается в том числе и "должностных лиц высокого уровня в президентском офисе"."Например, в октябре 2022 года заместитель главы этого офиса был пойман за рулем грузовика Chevrolet, пожертвованного на аварийные службы Штатами. В начале декабря журналисты сообщили, что он управлял Porsche, принадлежащим богатому бизнесмену, и дешево арендовал особняк у связанного [с ним] строительного магната. Прошло почти два месяца, прежде чем заместитель ушел в отставку", – пишет The Atlantic.Так, на днях стало известно, что почти 1,5 миллиарда гривен (около 3,7 миллиардов рублей) намеревались украсть сотрудники министерства обороны Украины на закупках артиллерийских снарядов для армии. Коррупционную схему приобретения боеприпасов разоблачила Служба безопасности Украины и минобороны, сообщает пресс-служба СБУ.
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новости, новости украины, коррупция, всу, министерство обороны украины
Новости, Новости Украины, коррупция, ВСУ, Министерство обороны Украины

Минобороны Украины не смогло обеспечить армию всем необходимым – Каленюк

13:04 25.12.2023
 
© t.me/V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© t.me/V_Zelenskiy_official
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Из-за коррупции Украина не состоянии обеспечить ВСУ снаряжением и всем необходимым. Об этом рассказала The Atlantic Дарья Каленюк, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра антикоррупционных действий
Государство, а особенно военное ведомство, не позаботилось об обеспечении тех, кого отправили на передовую, считает Каленюк.

"Наши военные не оснащены должным образом, – сказала Каленюк. – Задача для страны была огромной, и наше государство, особенно наше министерство обороны, не смог предоставить армии все, что ей нужно".

Подчеркивается, что многие скандалы "скрываются там, где они были найдены". При этом, по словам Каленюк, у чиновников банально отсутствует интерес противостоять коррупции, это касается в том числе и "должностных лиц высокого уровня в президентском офисе".
"Например, в октябре 2022 года заместитель главы этого офиса был пойман за рулем грузовика Chevrolet, пожертвованного на аварийные службы Штатами. В начале декабря журналисты сообщили, что он управлял Porsche, принадлежащим богатому бизнесмену, и дешево арендовал особняк у связанного [с ним] строительного магната. Прошло почти два месяца, прежде чем заместитель ушел в отставку", – пишет The Atlantic.
Так, на днях стало известно, что почти 1,5 миллиарда гривен (около 3,7 миллиардов рублей) намеревались украсть сотрудники министерства обороны Украины на закупках артиллерийских снарядов для армии. Коррупционную схему приобретения боеприпасов разоблачила Служба безопасности Украины и минобороны, сообщает пресс-служба СБУ.
22 декабря, 23:30
Минобороны Украины собиралось украсть 1,5 млрд грн на закупках снарядовПочти 1,5 миллиарда гривен (около 3,7 миллиардов рублей) намеревались украсть сотрудники министерства обороны Украины на закупках артиллерийских снарядов для армии. Коррупционную схему приобретения боеприпасов разоблачила Служба безопасности Украины и минобороны, сообщает пресс-служба СБУ
 
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