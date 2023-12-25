Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области - 25.12.2023 Украина.ру
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Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области
Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области - 25.12.2023 Украина.ру
Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области
Объекты припортовой инфраструктуры повредило в Одесской области. Об этом сообщила 25 декабря начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
2023-12-25T10:29
2023-12-25T10:49
взрыв
одесская область
новости
повреждения
инфраструктура
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"Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован", - сказала Гуменюк.Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
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взрыв, одесская область, новости, повреждения, инфраструктура
взрыв, Одесская область, Новости, повреждения, инфраструктура

Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области

10:29 25.12.2023 (обновлено: 10:49 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Объекты припортовой инфраструктуры повредило в Одесской области. Об этом сообщила 25 декабря начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона
"Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован", - сказала Гуменюк.
Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
21 декабря, 04:33
В украинском Николаеве прогремел взрыв – СМИВ городе Николаеве Николаевской области Украины в ночь на 21 декабря прогремел взрыв. Об этом украинское издание "Зеркало недели" сообщает в своём телеграм-канале
 
взрывОдесская областьНовостиповрежденияинфраструктура
 
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