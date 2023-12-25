https://ukraina.ru/20231225/1052373903.html

Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области

Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области - 25.12.2023 Украина.ру

Гуменюк рассказала о повреждениях в Одесской области

Объекты припортовой инфраструктуры повредило в Одесской области. Об этом сообщила 25 декабря начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона

2023-12-25T10:29

2023-12-25T10:29

2023-12-25T10:49

взрыв

одесская область

новости

повреждения

инфраструктура

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"Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован", - сказала Гуменюк.Накануне вечером украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

https://ukraina.ru/20231221/1052290507.html

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взрыв, одесская область, новости, повреждения, инфраструктура