ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и уничтожили сеть блиндажей - 25.12.2023 Украина.ру
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ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и уничтожили сеть блиндажей
ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и уничтожили сеть блиндажей - 25.12.2023 Украина.ру
ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и уничтожили сеть блиндажей
Бойцы спецназа ВС РФ Южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском участке фронта, передает 25 декабря РИА Новости
2023-12-25T08:50
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новости
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Бойцы ночью выдвинулись в тыл противника, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом, начали вести наблюдение. После того как противник обозначил свое присутствие, артиллерия РФ нанесла огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию."Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен", - рассказал командир отряда с позывным "Сибирь".Другая группа разведчиков обнаружила с помощью БПЛА сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первому отработали системой сбросов боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами.Пулеметная точка противника - хорошо видна на пульте оператора БПЛА, она также была уничтожена российскими спецназовцами.
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всу, блиндажи, артиллерия, вс рф, новости
ВСУ, блиндажи, артиллерия, ВС РФ, Новости

ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ и уничтожили сеть блиндажей

08:50 25.12.2023 (обновлено: 08:54 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Бойцы спецназа ВС РФ Южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском участке фронта, передает 25 декабря РИА Новости
Бойцы ночью выдвинулись в тыл противника, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом, начали вести наблюдение.
После того как противник обозначил свое присутствие, артиллерия РФ нанесла огонь, затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию.
"Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен", - рассказал командир отряда с позывным "Сибирь".
Другая группа разведчиков обнаружила с помощью БПЛА сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первому отработали системой сбросов боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами.
"Для того чтобы отработать внезапно - меньше слышно птичку (БПЛА - ред.), и поэтому было решение сбросить ВОГи (выстрел осколочный гранатометный - ред.)", - рассказал боец с позывном "Ворон".
Пулеметная точка противника - хорошо видна на пульте оператора БПЛА, она также была уничтожена российскими спецназовцами.
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