Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель - 25.12.2023 Украина.ру
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Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель
Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель - 25.12.2023 Украина.ру
Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель
Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, передает 25 декабря РИА Новости
2023-12-25T08:31
2023-12-25T08:31
рустем умеров
крым
новости
народ
враги
мобилизация
украина
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"На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов.По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.Накануне Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
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рустем умеров, крым, новости, народ, враги, мобилизация, украина
Рустем Умеров, Крым, Новости, народ, враги, мобилизация, Украина

Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель

08:31 25.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, передает 25 декабря РИА Новости
"На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов.
По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.
Накануне Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
23 декабря, 16:44
На Украине появятся электронные повестки - УмеровНа Украине появятся электронные повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы — ред.). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 декабря в интервью изданию "Суспільни новини".
 
Рустем УмеровКрымНовостинародврагимобилизацияУкраина
 
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