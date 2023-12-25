https://ukraina.ru/20231225/1052370323.html

Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель

Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель - 25.12.2023 Украина.ру

Министр обороны Украины войдет в историю как враг народа - общественный деятель

Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне заявлений о насильственной мобилизации войдет в историю как враг украинского народа. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, передает 25 декабря РИА Новости

2023-12-25T08:31

2023-12-25T08:31

2023-12-25T08:31

рустем умеров

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"На фоне несбыточных заявлений по Крыму, провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров становится козлом отпущения для западных хозяев и войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа", - сказал Смирнов.По его мнению, спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.Накануне Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.

https://ukraina.ru/20231223/1052356498.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рустем умеров, крым, новости, народ, враги, мобилизация, украина