https://ukraina.ru/20231225/1052369936.html

О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков

О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков - 25.12.2023 Украина.ру

О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков

Вместе с военным корреспондентом Романом Сапоньковым подводили итоги года в зоне СВО, а также обсудили "звёздную вечеринку" у Анастасии Ивлеевой и нападения на... Украина.ру, 25.12.2023

2023-12-25T08:12

2023-12-25T08:12

2023-12-25T08:12

сво

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Вместе с военным корреспондентом Романом Сапоньковым подводили итоги года в зоне СВО, а также обсудили "звёздную вечеринку" у Анастасии Ивлеевой и нападения на квартиры Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге: 00:39 – Успехи и ошибки в зоне СВО.06:28 – Новый год на фронте.08:00 – Заявления президента России Владимира Путина о проблемах, вскрытых СВО.13:06 – Рост вооруженных сил и мобилизация.17:36 – Публичный китч на звёздных вечеринках.20:03 – Запенивание дверей в квартирах военкоров.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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