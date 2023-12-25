https://ukraina.ru/20231225/1052369936.html
О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков
О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков - 25.12.2023 Украина.ру
О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков
Вместе с военным корреспондентом Романом Сапоньковым подводили итоги года в зоне СВО, а также обсудили "звёздную вечеринку" у Анастасии Ивлеевой и нападения на... Украина.ру, 25.12.2023
2023-12-25T08:12
2023-12-25T08:12
2023-12-25T08:12
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Вместе с военным корреспондентом Романом Сапоньковым подводили итоги года в зоне СВО, а также обсудили "звёздную вечеринку" у Анастасии Ивлеевой и нападения на квартиры Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге: 00:39 – Успехи и ошибки в зоне СВО.06:28 – Новый год на фронте.08:00 – Заявления президента России Владимира Путина о проблемах, вскрытых СВО.13:06 – Рост вооруженных сил и мобилизация.17:36 – Публичный китч на звёздных вечеринках.20:03 – Запенивание дверей в квартирах военкоров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, фронт, видео, роман сапоньков, санкт-петербург, киркоров, россия, днр, донбасс, запорожье, связь, владимир путин, сергей шойгу, видео
СВО, фронт, Видео, Роман Сапоньков, Санкт-Петербург, Киркоров, Россия, ДНР, Донбасс, Запорожье, связь, Владимир Путин, Сергей Шойгу
О скандальной вечеринке в Москве, провокаторах в Питере и новогодних сюрпризах на фронте - Сапоньков
Вместе с военным корреспондентом Романом Сапоньковым подводили итоги года в зоне СВО, а также обсудили "звёздную вечеринку" у Анастасии Ивлеевой и нападения на квартиры Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге:
00:39 – Успехи и ошибки в зоне СВО.
06:28 – Новый год на фронте.
08:00 – Заявления президента России Владимира Путина о проблемах, вскрытых СВО.
13:06 – Рост вооруженных сил и мобилизация.
17:36 – Публичный китч на звёздных вечеринках.
20:03 – Запенивание дверей в квартирах военкоров.