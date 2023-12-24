https://ukraina.ru/20231224/1052367904.html

Электронные повестки на Украине и за рубежом. Итоги 24 декабря

Электронные повестки на Украине и за рубежом. Итоги 24 декабря - 24.12.2023 Украина.ру

Электронные повестки на Украине и за рубежом. Итоги 24 декабря

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал изменения в том, что касается мобилизации военнообязанных украинцев

2023-12-24T18:40

2023-12-24T18:40

2023-12-24T18:41

эксклюзив

хроники

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О том, как будет проходить мобилизация, Умеров рассказал в обширном интервью проекту "Суспільне". Так, он признал, что в Раде готовится новый законопроект, которым предусматривается снижение мобилизационного возраста для мужчин."Если аргументации будет достаточно, чтобы общество это восприняло, мы будем, например, просить призыв с 25 до 60 лет", - отметил Умеров.Кроме того, он заявил, что Минобороны Украины детально раздумывает о том, как именно проводить мобилизацию."Во-первым, хотим сделать учёт всех категорий, которые будем предлагать. После этого хотим обозначить, как мы будем им сообщать, чтобы это не было как сейчас, на улицах. После этого хотим, чтобы категории людей, которых мы будем просить мобилизоваться, проходили медицинский осмотр. И тогда мы им будем объяснять, где и как они смогут выбрать профессию", - указал Умеров.По его словам, Минобороны должно "разработать правила игры" в этом вопросе. На уточняющий вопрос журналистки Елены Ремовской, будут ли рассылаться повестки через сервис "ДіЯ"(аналог российских "Госуслуг" - Ред.)"Мы работаем над базами данных. Это электронное оповещение. Т.е. мы проанализировали разные базы данных, где-то девять, из разных министерств. Потом смотрим, как эти базы учесть. Потому что люди не совсем понимают, что обязан, кто военнослужащий, кто ветеран. Поэтому говорим о такой базе данных военнообязанных, о том, как учитывать их. После учёта — посмотрим, будет ли предложена та или иная категория вообще предложена к военной службе или нет. Это огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - подчеркнул Умеров.На вопрос Ремовской, будет ли повестка высылаться на смартфон, Умеров отметил, что в Минобороны работают над этим вопросом.Примечательно, что за два с небольшим часа до появления интервью Умерова — а оно вышло почти в 14:00 по Москве — вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров у себя в телеграм-канале пообещал, что повесток в сервисе "ДіЯ"не будет."В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток в "Дії" не будет никогда. И только так", - писал Фёдоров.Также в своём интервью Умеров коснулся и вопроса демобилизации."Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится на периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - указал Умеров.Ему также пришлось отвечать на вопрос, связанный с его заявлениями по поводу мобилизации украинцев, находящихся за рубежом."Я там говорил о спросе на справедливость. И в этом плане говорил, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60 лет. Как эти слова подали, не знаю", - пытался оправдаться Умеров, но на уточняющий вопрос журналистки ответил, что повестки отправят всем подпадающим под мобилизацию украинцам, в т.ч. и находящимся за рубежом.По словам министра обороны, в последние полтора месяца его команда консолидировала все базы данных."Т.е. видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, т. е. у нас есть такая информация", - указал Умеров.Говоря о том, почему он верит, что мужчины вернутся на Украину, министр обороны заявил, что "вообще смотрит на всё позитивно"."Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, кто хочет этого избежать. Во-вторых, это моё задание, сделать всё возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы привлечь к защите страны необходимое количество людей", - рассказал Умеров.Отвечая на вопрос, не окажутся ли вне закона те мужчины в Европе, которые проигнорируют электронные повестки, министр не стал говорить, какую ответственность те понесут."Какие категории ограничений будут внедрены — это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", - отметил Умеров, хотя в Верховная Рада практически полностью подконтрольна центральной власти.Умеров лишь заявил, что его министерство разработает "правила игры, которые дадут чёткие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы оборонять свою страну".Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации."Смотрите, если <...> люди уехали и, скажем так, используя те или иные возможности незаконно уехали из страны, и могут получить возможность легализоваться, то вряд ли они уже вернутся в страну. Это большое количество людей может оказаться. И, соответственно, правительства других стран лояльно относятся к ним: дают возможность ассимилироваться, дают возможность там остаться на временный или на постоянный вид на жительство, дают возможность интегративно получать работу и так далее, то, конечно, будет затруднён... Это вопрос даже не мобилизационных процедур, это вопрос возврата граждан Украины в принципе. Чем более лояльные программы к людям, которые там находятся, тем, с учётом длины войны, люди будут менее хотеть возвращаться на Украину", - отметил Подоляк.Он указал, что Украине важна не только мобилизация, но и "тыловое обеспечение, деньги, которые есть в обороте экономики"."Нужно разговаривать с правительствами других стран — это не вопрос завтрашнего дня — нужно продумывать стратегию, чтобы наши граждане, которые уехали — подчёркиваю, более 5 млн граждан Украины уехало с началом войны — чтобы они не получали такую облегчённую ассимиляцию в сообщество других стран и не оставались там на постоянное место жительство", - отметил Подоляк.Тем временем на самой Украине продолжается не цифровая, но "аналоговая" мобилизация. Так, бывший советник мэра Ивано-Франковска, боец 72-й омсбр Назарий Кишак заявил о появлении контрольных блокпостов, где будут раздавать повестки."С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы берёмся за мобилизацию", - отметил он.По его словам, мобилизация будет чуть ли не повальной."Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все, кто попадутся, пойдут в пехоту. В нашем государстве война... Без обид", - написал Кишак.Однако украинские СМИ сообщили, что такие блокпосты уже работают. Так, об этом написал телеграм-канал "Легитимный".Также канал со скепсисом отнёсся к словам Кишака о том, что при помощи пойманных людям на передовой дадут отдых."Сейчас власть вбрасывает эти отвлекающие месседжи, что ловить будут мажоров и надо менять ребят на фронте. В реальности отправят по-прежнему бедных работяг и менять быстро никого на нуле не будут, так как Банковой нужно огромное количество пехоты для замещения дефицита техники. Это очередная ложь власти, чтобы закрыть рты обществу", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что министр Умеров в своём интервью также говорил, что бойцам на передовой не стоит ожидать демобилизации. Максимум, что их ждёт — это ротация или частичное увольнение.

https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

https://ukraina.ru/20231224/1052362239.html

https://ukraina.ru/20231223/1052357623.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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