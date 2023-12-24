Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор - 24.12.2023 Украина.ру
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Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор - 24.12.2023 Украина.ру
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, ранен местный житель, сообщил 24 декабря губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-12-24T15:02
2023-12-24T15:03
новости
россия
брянская область
губернатор
александр богомаз
всу
обстрелы
ранение
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Под обстрел украинской армии попало село Зерновой Суземского района Брянской области. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов, уточнил губернатор.Помимо этого, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.Глава региона заявил, что все экстренные и оперативные службы работают на месте, а бригады энергетиков ведут восстановительные работы.Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции он постоянно подвергается обстрелам.
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новости, россия, брянская область, губернатор, александр богомаз, всу, обстрелы, ранение
Новости, Россия, Брянская область, губернатор, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, ранение

Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор

15:02 24.12.2023 (обновлено: 15:03 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, ранен местный житель, сообщил 24 декабря губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Под обстрел украинской армии попало село Зерновой Суземского района Брянской области. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов, уточнил губернатор.
"По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
Помимо этого, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.
Глава региона заявил, что все экстренные и оперативные службы работают на месте, а бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции он постоянно подвергается обстрелам.
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НовостиРоссияБрянская областьгубернаторАлександр БогомазВСУобстрелыранение
 
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