https://ukraina.ru/20231224/1052366870.html
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор - 24.12.2023 Украина.ру
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, ранен местный житель, сообщил 24 декабря губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
2023-12-24T15:02
2023-12-24T15:02
2023-12-24T15:03
новости
россия
брянская область
губернатор
александр богомаз
всу
обстрелы
ранение
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Под обстрел украинской армии попало село Зерновой Суземского района Брянской области. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов, уточнил губернатор.Помимо этого, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.Глава региона заявил, что все экстренные и оперативные службы работают на месте, а бригады энергетиков ведут восстановительные работы.Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции он постоянно подвергается обстрелам.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, губернатор, александр богомаз, всу, обстрелы, ранение
Новости, Россия, Брянская область, губернатор, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, ранение
Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
15:02 24.12.2023 (обновлено: 15:03 24.12.2023)
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, ранен местный житель, сообщил 24 декабря губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале
Под обстрел украинской армии попало село Зерновой Суземского района Брянской области. По предварительной информации, по мирным объектам выпущено более 30 снарядов, уточнил губернатор.
"По уточненным данным, по селу Зерново украинские террористы произвели минометный обстрел, а также обстрел из танкового орудия. Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
Помимо этого, частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение.
Глава региона заявил, что все экстренные и оперативные службы работают на месте, а бригады энергетиков ведут восстановительные работы.
Суземский район расположен на границе Брянской области с Сумской областью Украины. С начала специальной военной операции он постоянно подвергается обстрелам.