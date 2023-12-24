ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме - 24.12.2023 Украина.ру
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ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме - 24.12.2023 Украина.ру
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на украинском аэродроме, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
2023-12-24T14:54
2023-12-24T14:54
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"Оперативно-тактической авиацией,&nbsp;беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией&nbsp;группировок войск ВС РФ&nbsp;на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии&nbsp;и&nbsp;«Crotale-NG» производства Франции", - говорится в сводке МО РФ.Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения&nbsp;полетов и авиационные боеприпасы&nbsp;на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.Авиация Вооржуенных Сил Российской Федерации нанесла удар по живой силе и военной технике ВСУ в 127&nbsp;районах.Помимо этого, пресс-служба российского военного ведомства сообщила об уничтожении трех украинских истребителей Су-27 и одного бомбардировщика Су-24.
https://ukraina.ru/20231224/1052366526.html
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новости, россия, вс рф, всу, авиация, минобороны рф, хмельницкая область
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, авиация, Минобороны РФ, Хмельницкая область

ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме

14:54 24.12.2023
 
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© X / Oleksii Reznikov
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Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на украинском аэродроме, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции", - говорится в сводке МО РФ.
Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.
Авиация Вооржуенных Сил Российской Федерации нанесла удар по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.
Помимо этого, пресс-служба российского военного ведомства сообщила об уничтожении трех украинских истребителей Су-27 и одного бомбардировщика Су-24.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
13:54
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФРоссийские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
 
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