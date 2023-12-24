https://ukraina.ru/20231224/1052366755.html

ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме

ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме - 24.12.2023 Украина.ру

ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на украинском аэродроме, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ

2023-12-24T14:54

2023-12-24T14:54

2023-12-24T14:54

новости

россия

вс рф

всу

авиация

минобороны рф

хмельницкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:0:1024:538_1920x0_80_0_0_5671ed7db6e23e2be4dc19f83c9f4bbd.jpg

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции", - говорится в сводке МО РФ.Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.Авиация Вооржуенных Сил Российской Федерации нанесла удар по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.Помимо этого, пресс-служба российского военного ведомства сообщила об уничтожении трех украинских истребителей Су-27 и одного бомбардировщика Су-24.

https://ukraina.ru/20231224/1052366526.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вс рф, всу, авиация, минобороны рф, хмельницкая область