https://ukraina.ru/20231224/1052366755.html
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме - 24.12.2023 Украина.ру
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на украинском аэродроме, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
2023-12-24T14:54
2023-12-24T14:54
2023-12-24T14:54
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции", - говорится в сводке МО РФ.Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.Авиация Вооржуенных Сил Российской Федерации нанесла удар по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.Помимо этого, пресс-служба российского военного ведомства сообщила об уничтожении трех украинских истребителей Су-27 и одного бомбардировщика Су-24.
https://ukraina.ru/20231224/1052366526.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, всу, авиация, минобороны рф, хмельницкая область
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, авиация, Минобороны РФ, Хмельницкая область
ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов норвежского и французского производства на украинском аэродроме, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов «NASAMS» производства Норвегии и «Crotale-NG» производства Франции", - говорится в сводке МО РФ.
Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.
Авиация Вооржуенных Сил Российской Федерации нанесла удар по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.
Помимо этого, пресс-служба российского военного ведомства сообщила об уничтожении трех украинских истребителей Су-27 и одного бомбардировщика Су-24.