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Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ

Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ - 24.12.2023 Украина.ру

Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ

2023-12-24T13:54

2023-12-24T13:54

2023-12-24T13:54

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Помимо этого, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавили в российском военном ведомстве.

https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

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2023

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новости, россия, вс рф, всу, украина, минобороны рф, су-27, су-24