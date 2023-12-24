Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ - 24.12.2023 Украина.ру
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Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ - 24.12.2023 Украина.ру
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
2023-12-24T13:54
2023-12-24T13:54
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Помимо этого, перехвачены три&nbsp;противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня&nbsp;HIMARS&nbsp;и противокорабельная ракета "Нептун".В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены&nbsp;49 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавили в российском военном ведомстве.
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новости, россия, вс рф, всу, украина, минобороны рф, су-27, су-24
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, Украина, Минобороны РФ, су-27, Су-24

Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ

13:54 24.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области", - говорится в сводке МО РФ.
Помимо этого, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".
В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавили в российском военном ведомстве.
флаг Исландии - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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