https://ukraina.ru/20231224/1052366526.html
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ - 24.12.2023 Украина.ру
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ
2023-12-24T13:54
2023-12-24T13:54
2023-12-24T13:54
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Помимо этого, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".В Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавили в российском военном ведомстве.
https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, всу, украина, минобороны рф, су-27, су-24
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, Украина, Минобороны РФ, су-27, Су-24
Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолёта в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили 24 декабря в Минобороны РФ