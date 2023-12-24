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Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский

Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский - 24.12.2023 Украина.ру

Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл экономические итоги года

2023-12-24T13:40

2023-12-24T13:40

2023-12-24T13:40

видео

дмитрий голубовский

финансы

экономика

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сша

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демократическая партия

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00:40 – Финансовые итоги 2023 года и прогноз для американской экономики на следующий год; 06:51 – Итоги для России: борьба с инфляцией и вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки; 09:00 – Что будет с рынком недвижимости в 2024 году? 12:20 – С чем столкнётся рынок труда в новом году? 15:07 – Что происходило с рублём в этом году и почему будет штормить нефтяной рынок?

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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