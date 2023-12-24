Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский - 24.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231224/1052366268.html
Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский
Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский - 24.12.2023 Украина.ру
Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл экономические итоги года
2023-12-24T13:40
2023-12-24T13:40
видео
дмитрий голубовский
финансы
экономика
санкции
антироссийские санкции
сша
выборы
президентские выборы
демократическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/18/1052366149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e7841be80cffd39628ca57b013da29b.jpg
00:40 – Финансовые итоги 2023 года и прогноз для американской экономики на следующий год; 06:51 – Итоги для России: борьба с инфляцией и вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки; 09:00 – Что будет с рынком недвижимости в 2024 году? 12:20 – С чем столкнётся рынок труда в новом году? 15:07 – Что происходило с рублём в этом году и почему будет штормить нефтяной рынок?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/18/1052366149_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_735750b93c7d7bbf4934de1b0085c168.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, дмитрий голубовский, финансы, экономика, санкции, антироссийские санкции, сша, выборы, президентские выборы, демократическая партия, республиканская партия, республиканцы, инфляция, россия, украина, недвижимость, ипотека, мигранты, спецоперация, нефть, япония, германия, ес, деньги, валюта, рубль, центробанк рф, процентная ставка, видео
Видео, Дмитрий Голубовский, финансы, экономика, санкции, антироссийские санкции, США, выборы, президентские выборы, Демократическая партия, Республиканская партия, республиканцы, инфляция, Россия, Украина, Недвижимость, ипотека, мигранты, Спецоперация, нефть, Япония, Германия, ЕС, деньги, валюта, рубль, Центробанк РФ, процентная ставка

Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский

13:40 24.12.2023
 
Читать в
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подвёл экономические итоги года
00:40 – Финансовые итоги 2023 года и прогноз для американской экономики на следующий год;
06:51 – Итоги для России: борьба с инфляцией и вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки;
09:00 – Что будет с рынком недвижимости в 2024 году?
12:20 – С чем столкнётся рынок труда в новом году?
15:07 – Что происходило с рублём в этом году и почему будет штормить нефтяной рынок?
 
ВидеоДмитрий Голубовскийфинансыэкономикасанкцииантироссийские санкцииСШАвыборыпрезидентские выборыДемократическая партияРеспубликанская партияреспубликанцыинфляцияРоссияУкраинаНедвижимостьипотекамигрантыСпецоперациянефтьЯпонияГерманияЕСденьгивалютарубльЦентробанк РФпроцентная ставка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Выборы в Европарламент могут оказаться судьбоносными - Боррель
15:02Мирный житель ранен при украинском обстреле села на Брянщине - губернатор
14:54ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на украинском аэродроме
14:21Мирная жительница Горловки ранена при обстреле со стороны ВСУ
13:54Российская ПВО сбила украинский бомбардировщик Су-24 и три истребителя Су-27 - Минобороны РФ
13:41Майя Санду будет избираться на второй срок и инициирует референдум о вступление в ЕС
13:40Самый крупный обвал за всю историю: с чем столкнулись США и с чем будет бороться Россия- Голубовский
13:15Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря
13:14Ростислав Ищенко: Политическая борьба на Западе постепенно вырождается в гражданское противостояние
13:14Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
12:29"Мажоры и блогеры пойдут в пехоту": по всей Украине оборудуют посты для вручения повесток - командир ВСУ
11:47Армен Гаспарян: Наша совесть чиста, мы всегда призываем к мирному решению конфликта
11:38Байден не позволит Зеленскому закончить конфликт на Украине - Азаров
11:08Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию"
10:19"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
09:54Осложнить жизнь в Европе. Главное на Украине на утро 24 декабря
09:50Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
09:36Общий ущерб Крыму от водной блокады составил около 6 трлн рублей - Константинов
09:33"На войне как на войне". Откровенная правда о боях за Правобережную Украину
06:00"Оперетка Зеленского закончилась кровью": политолог раскрыл, "доживет" ли до марта президент Украины
Лента новостейМолния