https://ukraina.ru/20231224/1052365822.html

Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря - 24.12.2023 Украина.ру

Исландия в "Рамштайне", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 декабря

Исландия объявила о присоединению к ряду коалиций по помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-12-24T13:15

2023-12-24T13:15

2023-12-24T13:15

хроники

эксклюзив

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Исландия объявила о присоединении к IТ-коалиции и коалиции по разминированию, образованной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины более известной как формат "Рамштайн". Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел Исландии.Кроме присоединения к двум коалициям, Исландия также объявила о выделении дополнительных €340 тыс. в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для закупки медицинских материалов для Украины."Присоединившись к ІТ-коалиции и коалиции по разминированию и предоставив дополнительное финансирование к Комплексному пакету помощи Украине, мы продолжаем оказывать нелетальную поддержку Украине", – заявил глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон.ІТ-коалицию на заседании в формате "Рамштайн" предложили Эстония и Люксембург, сейчас в неё входят восемь стран: кроме этих двух членами коалиции также являются Бельгия, Дания, Исландия, Япония, Латвия, Литва и Япония. Великобритания и Италия объявили о намерении присоединиться.Что касается коалиции по разминированию, то о её создании объявила Литва. Однако коалиция ещё не сформирована окончательно. Концепция коалиции предусматривает как разминирование территорий, на которых не ведутся боевые действия, так и разминирование непосредственно на линии боевого соприкосновения.С начала СВО Исландия предоставляла Украине поддержку, преимущественно через международные организации, в частности ООН, Всемирный банк, НАТО и другие.Кроме того, после начала СВО на диппредставительство России в Исландии произошло нападения, а в адрес дипломатов начали поступать угрозы."Недружественные действия действительно есть. У нас уже с момента начала Россией военной спецоперации... состоялось два митинга... напротив здания консульского отдела посольства. Они в принципе проходили без нарушения общественных порядков... Однако после митинга один из с расстройствами психики граждан остался и... выломал нам ворота... попытался потом сбить камеру", - рассказывал тогда посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.По его словам, нарушителя задержали и отвезли в полицейский участок."Поступают нам постоянно и оскорбления, и угрозы на электронную почту посольства", - отмечал посол.Также угрозы поступали и по телефону.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 74 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударного БПЛА, на горловском 41 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 256 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Павловка."Поступили сведения о ранении 14 гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Никитовском районе Горловки, Павловке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 17 жилых домостроений в Кировском, Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Центрально-Городском, Никитовском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка 10 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили по этому региону России 56 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 27; Алёшки — 4; Песчановка — 2; Пролетарка — 6; Каланчак — 4; Кардашинка — 5; Днепряны — 5; Новая Маячка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Саги, Старая Збурьевка, Алёшки, Подстепное, Голая Пристань.Как сообщили в экстренных службах, в результате обстрела Каланчака получил ранения средней степени тяжести один мирный житель.Утром 24 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 4, по селу Наумовка – 2, по селу Журавлевка – 3 артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...>. В Борисовском районе на окраине села Цаповка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект на одном из сельхозпредприятий. <...>. В Волоконовском районе из гранатометов СПГ-9 и АГС-17 обстреляли окраину хутора Старый – всего зафиксировано 14 гранатомётных выстрелов", - указывалось в сводке.Во всех вышеуказанных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в Грайворонском городском округе между посёлками Совхозный и Горьковский дроном-камикадзе был атакован мост, на котором проводились ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило 5 рабочих. Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести. По селу Мокрая Орловка было выпущено 9 миномётных снарядов. Никто не пострадал. Есть повреждения в шести частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и стена. Также под обстрел попала окраина села Сподарюшино – установлено 2 прилёта. Обошлось без последствий.Также в Краснояружском районе на окраинах поселка Задорожный и села Староселье было зафиксировано по 2 прилёта, на окраине посёлка Прилесье и территории между селами Илек-Пеньковка и Вязовое было зафиксировано по 3 прилёта. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет."В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попал поселок Ленинский – установлено 2 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет. По МАПП "Шебекино" выпущено 3 миномётных снаряда, также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Середе посажен дрон-камикадзе, который при посадке сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив