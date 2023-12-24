Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР - 24.12.2023 Украина.ру
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Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР - 24.12.2023 Украина.ру
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
Необходимо противостоять возрождению нацизма, и поэтому Центральноафриканская Республика проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:14
новости
россия
центральноафриканская республика (цар)
мид
нацизм
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Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. Ещё 14 стран воздержались.Резолюцию России поддержала, в частности, Центральноафриканская республика."Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр иностранных дел ЦАР.
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новости, россия, центральноафриканская республика (цар), мид, нацизм
Новости, Россия, Центральноафриканская республика (ЦАР), МИД, нацизм

Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР

13:14 24.12.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия – Африка". День второй
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© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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Необходимо противостоять возрождению нацизма, и поэтому Центральноафриканская Республика проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости
Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. Ещё 14 стран воздержались.
Резолюцию России поддержала, в частности, Центральноафриканская республика.
"Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр иностранных дел ЦАР.
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 01:03
Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизмаГенеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ был принят голосами представителей 118 стран, при этом 49 государств выступили против, и ещё 14 воздержались.
 
НовостиРоссияЦентральноафриканская республика (ЦАР)МИДнацизм
 
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