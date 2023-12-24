https://ukraina.ru/20231224/1052365712.html
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР - 24.12.2023 Украина.ру
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
Необходимо противостоять возрождению нацизма, и поэтому Центральноафриканская Республика проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:14
2023-12-24T13:14
новости
россия
центральноафриканская республика (цар)
мид
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Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. Ещё 14 стран воздержались.Резолюцию России поддержала, в частности, Центральноафриканская республика."Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр иностранных дел ЦАР.
https://ukraina.ru/20231221/1052288477.html
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Украина.ру
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новости, россия, центральноафриканская республика (цар), мид, нацизм
Нацизм опасен, нужно противостоять его возрождению - глава МИД ЦАР
Необходимо противостоять возрождению нацизма, и поэтому Центральноафриканская Республика проголосовала за резолюцию в ООН по борьбе с героизацией нацизма, заявил министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости
Генассамблея ООН 19 декабря приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие. Ещё 14 стран воздержались.
Резолюцию России поддержала, в частности, Центральноафриканская республика.
"Очень естественно, что ЦАР проголосовала за эту резолюцию, потому что в мире дела идут плохо, у нас все еще есть расизм, который был скрытым и начинает проявляться все больше. Нацизм принес большой ущерб. Вторая мировая война была основана на нацизме. Поэтому мы должны защищаться, во всяком случае противостоять возрождению этого явления, потому что это вредно для мира", - заявила министр иностранных дел ЦАР.