https://ukraina.ru/20231224/1052363265.html

Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию"

Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию" - 24.12.2023 Украина.ру

Эстонский политик предложил запретить выборы в посольствах РФ, в МИД ответили на "пещерную русофобию"

Предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в посольствах РФ идёт в русле "пещерной" русофобии ЕС и коллективного Запада, заявили в МИД РФ, пишут журналисты РИА Новости

2023-12-24T11:08

2023-12-24T11:08

2023-12-24T11:09

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Руководитель эстонской парламентской партии Isamaa, бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить открывать избирательные участки для выборов президента РФ в странах Европейского союза.Он назвал открытие избирательных участков в посольствах России в европейских странах "абсурдом".По словам Рейнсалу, запрет на проведение российских выборов соответствует правовым нормам, так как для открытия избирательных участков якобы требуется согласие принимающего государства, его МИДа. "В случае, когда посольство РФ обратится в наш МИД с просьбой разрешить организовать избирательные участки, мы можем не дать такое разрешение", заявил он.В МИД России заявили в связи с этим, что "нисколько не удивлены заявлением Рейнсалу, идущем в русле "пещерной" русофобии, характерной для современных политиков ЕС и "коллективного Запада" в целом“.Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что "одним из достижений демократии являются выборы, то есть право граждан путем голосования участвовать в управлении страной, которого так жаждет лишить россиян, находящихся в Европе, Рейнсалу".Российские дипломаты обратили внимание "эстонского русофоба", что ни Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, ни Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года не содержат никаких упоминаний о необходимости запрашивать разрешение принимающего государства на проведение выборов. "А уведомление местных властей со стороны посольств и консульств о проведении выборов в своих помещениях является не более чем общепринятым жестом дипломатической вежливости", - подчеркнули в ведомстве.Также в МИД РФ напомнили, что посольство Эстонии в Москве в своей ноте о проведении парламентских выборов в марте 2023 года разрешения на это не запрашивало". Там продолжили, что "данное обращение, кстати, было традиционно положительно воспринято российской стороной и никаких препятствий эстонским коллегам не чинилось".

https://ukraina.ru/20231221/1052288477.html

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