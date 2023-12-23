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На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей

На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей - 23.12.2023 Украина.ру

На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей

Польские перевозчики прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов на границе в Украиной. Об этом 23 декабря заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко

2023-12-23T17:40

2023-12-23T17:40

2023-12-23T17:40

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блокада

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"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсетях.По ее словам, это важное улучшение на западной границе Украины, которое стало возможным благодаря многомесячной работе украинского и польского правительств.Днем раньше министерство инфраструктуры Украины 22 декабря сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

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новости, украина, польша, граница, блокада