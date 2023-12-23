На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052357379.html
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей - 23.12.2023 Украина.ру
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
Польские перевозчики прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов на границе в Украиной. Об этом 23 декабря заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко
2023-12-23T17:40
2023-12-23T17:40
новости
украина
польша
граница
блокада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/89/1030058935_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_b7c7456f7a74c61ca7efc1e2e4f7ac65.jpg
"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсетях.По ее словам, это важное улучшение на западной границе Украины, которое стало возможным благодаря многомесячной работе украинского и польского правительств.Днем раньше министерство инфраструктуры Украины 22 декабря сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/89/1030058935_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_5d253c55b01cffb9e20cfbc340ae7739.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, граница, блокада
Новости, Украина, Польша, граница, блокада

На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей

17:40 23.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
Читать в
Польские перевозчики прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов на границе в Украиной. Об этом 23 декабря заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко
"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсетях.
По ее словам, это важное улучшение на западной границе Украины, которое стало возможным благодаря многомесячной работе украинского и польского правительств.
Днем раньше министерство инфраструктуры Украины 22 декабря сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
 
НовостиУкраинаПольшаграницаблокада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Николай Азаров, биография
18:33"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в стране
18:27Вячеслав Черновил: "комсомольский шнурок", "зековский генерал", борец за независимость
18:14Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в Сербии
18:00Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на Украине
17:40На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
17:22Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений
17:05Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
16:44На Украине появятся электронные повестки - Умеров
16:22В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина
16:06Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"
15:56Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР
14:34В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе
14:07Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
13:32В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
13:09Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
13:00Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
12:51Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
12:36В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
11:58Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
Лента новостейМолния