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На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей - 23.12.2023 Украина.ру
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
Польские перевозчики прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов на границе в Украиной. Об этом 23 декабря заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко
2023-12-23T17:40
2023-12-23T17:40
2023-12-23T17:40
новости
украина
польша
граница
блокада
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"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсетях.По ее словам, это важное улучшение на западной границе Украины, которое стало возможным благодаря многомесячной работе украинского и польского правительств.Днем раньше министерство инфраструктуры Украины 22 декабря сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, граница, блокада
Новости, Украина, Польша, граница, блокада
На Украине заявили о деблокаде одного из КПП на границе с Польшей
Польские перевозчики прекратили блокаду одного из контрольно-пропускных пунктов на границе в Украиной. Об этом 23 декабря заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко
"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсетях.
По ее словам, это важное улучшение на западной границе Украины, которое стало возможным благодаря многомесячной работе украинского и польского правительств.
Днем раньше министерство инфраструктуры Украины 22 декабря сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.
Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.