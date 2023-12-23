https://ukraina.ru/20231223/1052357259.html

Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений

Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений - 23.12.2023 Украина.ру

Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений

Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2023-12-23T17:22

2023-12-23T17:22

2023-12-23T17:22

новости

венгрия

виктор орбан

украина

венгры закарпатья

права

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg

По его словам, за плохие отношения виноват Киев, который с 2015 года отнимает права у венгерского национального меньшинства.Орбан напомнил, что венгры в Закарпатье проживают больше тысячи лет. Тем не менее, за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузили сферы возможного применения венгерского."Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений", — процитировали РИА Новости слова Орбана.Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в частности, касающиеся образования на родном языке.В Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров, которых Киев ограничивает в праве использовать родной язык.

https://ukraina.ru/20231109/1050897661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, виктор орбан, украина, венгры закарпатья, права