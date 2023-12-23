Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений - 23.12.2023 Украина.ру
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Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений
Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений - 23.12.2023 Украина.ру
Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений
Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
2023-12-23T17:22
2023-12-23T17:22
новости
венгрия
виктор орбан
украина
венгры закарпатья
права
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По его словам, за плохие отношения виноват Киев, который с 2015 года отнимает права у венгерского национального меньшинства.Орбан напомнил, что венгры в Закарпатье проживают больше тысячи лет. Тем не менее, за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузили сферы возможного применения венгерского."Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений", — процитировали РИА Новости слова Орбана.Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в частности, касающиеся образования на родном языке.В Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров, которых Киев ограничивает в праве использовать родной язык.
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новости, венгрия, виктор орбан, украина, венгры закарпатья, права
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, венгры Закарпатья, права

Орбан назвал виновного в ухудшений венгерско-украинских отношений

17:22 23.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной. Об этом 23 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
По его словам, за плохие отношения виноват Киев, который с 2015 года отнимает права у венгерского национального меньшинства.
Орбан напомнил, что венгры в Закарпатье проживают больше тысячи лет. Тем не менее, за последние годы украинские власти лишили их права воспитывать детей на родном языке, а также сузили сферы возможного применения венгерского.
"Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений", — процитировали РИА Новости слова Орбана.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит евроинтеграцию Украины, если Киев не изменит законы о меньшинствах, в частности, касающиеся образования на родном языке.
В Закарпатье проживает около 150 тысяч этнических венгров, которых Киев ограничивает в праве использовать родной язык.
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 16:45
Украина надеется договориться с Венгрией о вступлении в ЕСУкраинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассчитывает на диалог с Венгрией ради ЕС, пишет Reuters
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанУкраинавенгры Закарпатьяправа
 
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