https://ukraina.ru/20231223/1052357146.html

Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"

Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой" - 23.12.2023 Украина.ру

Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"

Свои предложения для дополнения уголовного кодекса Украины внес заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В телеграм-канале 23 декабря он предложил наказывать украинцев за приготовление салата "Оливье" или "Селедки под шубой"

2023-12-23T17:05

2023-12-23T17:05

2023-12-23T17:05

новости

дмитрий медведев

оливье

уголовный кодекс

украина

предложение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/67/1034256789_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3cde626923e57903c71620a1eebb03e5.jpg

По мнению Медведева, уголовную ответственность надо ввести как за приготовление этих двух популярных праздничных блюд, так и за распространение рецепта указанных салатов и их включение в меню предприятий общественного питания.Он считает, что подобное деяние должно наказываться тюремным сроком от семи до пятнадцати лет "либо штрафом в размере одного миллиона гривен"."Примечание. Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев", - предложил Медведев.Как сообщил телеграм-канал Украина.ру, на Украине захотели запретить салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.

https://ukraina.ru/20231130/1051641535.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, оливье, уголовный кодекс, украина, предложение