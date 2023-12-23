https://ukraina.ru/20231223/1052357146.html
Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой" - 23.12.2023 Украина.ру
Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
Свои предложения для дополнения уголовного кодекса Украины внес заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В телеграм-канале 23 декабря он предложил наказывать украинцев за приготовление салата "Оливье" или "Селедки под шубой"
2023-12-23T17:05
2023-12-23T17:05
2023-12-23T17:05
новости
дмитрий медведев
оливье
уголовный кодекс
украина
предложение
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По мнению Медведева, уголовную ответственность надо ввести как за приготовление этих двух популярных праздничных блюд, так и за распространение рецепта указанных салатов и их включение в меню предприятий общественного питания.Он считает, что подобное деяние должно наказываться тюремным сроком от семи до пятнадцати лет "либо штрафом в размере одного миллиона гривен"."Примечание. Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев", - предложил Медведев.Как сообщил телеграм-канал Украина.ру, на Украине захотели запретить салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.
https://ukraina.ru/20231130/1051641535.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, оливье, уголовный кодекс, украина, предложение
Новости, Дмитрий Медведев, Оливье, Уголовный кодекс, Украина, предложение
Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
Свои предложения для дополнения уголовного кодекса Украины внес заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В телеграм-канале 23 декабря он предложил наказывать украинцев за приготовление салата "Оливье" или "Селедки под шубой"
По мнению Медведева, уголовную ответственность надо ввести как за приготовление этих двух популярных праздничных блюд, так и за распространение рецепта указанных салатов и их включение в меню предприятий общественного питания.
Он считает, что подобное деяние должно наказываться тюремным сроком от семи до пятнадцати лет "либо штрафом в размере одного миллиона гривен".
"Примечание. Лицо освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с сообщением об этом органам безопасности Украины и пройдёт курс принудительного лечения украинским борщом в течение трёх месяцев", - предложил Медведев.
Как сообщил телеграм-канал Украина.ру, на Украине захотели запретить салаты "Оливье" и "Селедка под шубой". Активисты создали петицию, в которой требуют официального запрета двух популярных блюд в стране. По их мнению, эти два салата нарушают патриотические принципы и наносят больший ущерб, чем коррупция.