https://ukraina.ru/20231223/1052356498.html

На Украине появятся электронные повестки - Умеров

На Украине появятся электронные повестки - Умеров - 23.12.2023 Украина.ру

На Украине появятся электронные повестки - Умеров

На Украине появятся электронные повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы — ред.). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 декабря в интервью изданию "Суспільни новини".

2023-12-23T16:44

2023-12-23T16:44

2023-12-23T16:44

новости

украина

рустем умеров

повестка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051205992_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c465650e010794f69972c67d64786145.jpg

По его словам, в настоящее время пошагово разрабатывается механизм рассылки повесток."Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет", — уточнил Умеров.Министр отметил, что электронные приглашения получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, рустем умеров, повестка