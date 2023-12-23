На Украине появятся электронные повестки - Умеров - 23.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231223/1052356498.html
На Украине появятся электронные повестки - Умеров
На Украине появятся электронные повестки - Умеров - 23.12.2023 Украина.ру
На Украине появятся электронные повестки - Умеров
На Украине появятся электронные повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы — ред.). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 декабря в интервью изданию "Суспільни новини".
2023-12-23T16:44
2023-12-23T16:44
новости
украина
рустем умеров
повестка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051205992_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c465650e010794f69972c67d64786145.jpg
По его словам, в настоящее время пошагово разрабатывается механизм рассылки повесток."Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет", — уточнил Умеров.Министр отметил, что электронные приглашения получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051205992_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_e3c82cb74a1f00f94c8f358b052e6e29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, рустем умеров, повестка
Новости, Украина, Рустем Умеров, повестка

На Украине появятся электронные повестки - Умеров

16:44 23.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
На Украине появятся электронные повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы — ред.). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 декабря в интервью изданию "Суспільни новини".
По его словам, в настоящее время пошагово разрабатывается механизм рассылки повесток.
"Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет", — уточнил Умеров.
Министр отметил, что электронные приглашения получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
 
НовостиУкраинаРустем Умеровповестка
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Медведев предложил Украине наказывать граждан за приготовление салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой"
16:44На Украине появятся электронные повестки - Умеров
16:22В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина
16:06Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"
15:56Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР
14:34В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе
14:07Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
13:32В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
13:09Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
13:00Помощь Эстонии с мобилизацией, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 декабря
12:51Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
12:36В Херсонской области ВСУ разбомбили школу и детский сад
11:58Эстония передумала. В МВД страны заявили о готовности возвращать военнообязанных украинцев на родину
11:32Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко
11:29Федор Лукьянов о том, почему Европа испугалась СВО на Украине, и зачем Китаю нужен скандалист Трамп
11:21По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в Буче
11:03Бандера победил Кутузова. На Украине продолжается дерусификация названий улиц
10:42Тоскует по Майдану и интригует за Залужного. Чем занимается Андрей Парубий
10:39На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронта
10:25Шольц возглавил список политических неудачников Германии – Spiegel
Лента новостейМолния