На Украине появятся электронные повестки - Умеров
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
На Украине появятся электронные повестки в территориальные центры комплектации (военкоматы — ред.). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 23 декабря в интервью изданию "Суспільни новини".
По его словам, в настоящее время пошагово разрабатывается механизм рассылки повесток.
"Мы проанализировали разные базы данных. Решаем, как эти данные учесть. Это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще направляться на военную службу или нет", — уточнил Умеров.
Министр отметил, что электронные приглашения получат украинские военнообязанные как в стране, так и за границей.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Умеров в интервью европейским СМИ заявил, что хотел бы мобилизовать всех проживающих за рубежом украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.