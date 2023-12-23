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В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина

В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина - 23.12.2023 Украина.ру

В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина

В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 23 декабря сообщают РИА Новости

2023-12-23T16:22

2023-12-23T16:22

2023-12-23T16:23

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Сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева высказала убеждение, что жители Донецкой Народной Республики единогласно поддержат президента Путина на выборах президента, потому что год назад "именно он принял решение и четыре региона присоединились к большой России"."Мы шли к этому много лет, и наша мечта сбылась", - сказала Евсеева корреспонденту агентства.Напомним, что количество подписей, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. При этом все подписные листы должны быть заполнены самостоятельно, от руки, не допускаются исправления и помарки.

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новости, президентские выборы, донецк, владимир путин