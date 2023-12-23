В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина - 23.12.2023 Украина.ру
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В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина
В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина - 23.12.2023 Украина.ру
В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 23 декабря сообщают РИА Новости
2023-12-23T16:22
2023-12-23T16:23
новости
президентские выборы
донецк
владимир путин
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Сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева высказала убеждение, что жители Донецкой Народной Республики единогласно поддержат президента Путина на выборах президента, потому что год назад "именно он принял решение и четыре региона присоединились к большой России"."Мы шли к этому много лет, и наша мечта сбылась", - сказала Евсеева корреспонденту агентства.Напомним, что количество подписей, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. При этом все подписные листы должны быть заполнены самостоятельно, от руки, не допускаются исправления и помарки.
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новости, президентские выборы, донецк, владимир путин
Новости, президентские выборы, Донецк, Владимир Путин

В Донецке начался сбор подписей за выдвижение Путина

16:22 23.12.2023 (обновлено: 16:23 23.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСбор подписей в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах
Сбор подписей в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в марте 2024 года. Об этом 23 декабря сообщают РИА Новости
Сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева высказала убеждение, что жители Донецкой Народной Республики единогласно поддержат президента Путина на выборах президента, потому что год назад "именно он принял решение и четыре региона присоединились к большой России".
"Мы шли к этому много лет, и наша мечта сбылась", - сказала Евсеева корреспонденту агентства.
Напомним, что количество подписей, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. При этом все подписные листы должны быть заполнены самостоятельно, от руки, не допускаются исправления и помарки.
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