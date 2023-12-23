Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"
© скриншотВладимир Зеленский
© скриншот
Новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих стране" ввел президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ Зеленский подписал 23 декабря, говорится на его официальном сайте
Всего в списках 51 человек и 134 компании.
Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.
Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.
21 декабря, 22:12США начали переговоры об использовании активов России для УкраиныБелый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников