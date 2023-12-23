https://ukraina.ru/20231223/1052356205.html

Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"

Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны" - 23.12.2023 Украина.ру

Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"

Новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих стране" ввел президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ Зеленский подписал 23 декабря, говорится на его официальном сайте

2023-12-23T16:06

2023-12-23T16:06

2023-12-23T16:06

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Всего в списках 51 человек и 134 компании.Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.

https://ukraina.ru/20231221/1052316869.html

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новости, владимир зеленский, украина, санкции, список