Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны" - 23.12.2023 Украина.ру
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Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"
Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны" - 23.12.2023 Украина.ру
Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"
Новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих стране" ввел президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ Зеленский подписал 23 декабря, говорится на его официальном сайте
2023-12-23T16:06
2023-12-23T16:06
новости
владимир зеленский
украина
санкции
список
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Всего в списках 51 человек и 134 компании.Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.
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новости, владимир зеленский, украина, санкции, список
Новости, Владимир Зеленский, Украина, санкции, список

Зеленский ввел новые санкции против "вредителей страны"

16:06 23.12.2023
 
© скриншотВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© скриншот
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Новые санкции против физических и юридических лиц, "вредящих стране" ввел президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий указ Зеленский подписал 23 декабря, говорится на его официальном сайте
Всего в списках 51 человек и 134 компании.
Под ограничения, в частности, попали уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.
Санкции также коснулись компании, зарегистрированные в Крыму, Запорожской области и на Кипре, несколько компаний из ДНР, Австрии, Белоруссии и Латвии.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря, 22:12
США начали переговоры об использовании активов России для УкраиныБелый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников
 
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