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Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР

Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР - 23.12.2023 Украина.ру

Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР

Высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря пресс-службой ведомства

2023-12-23T15:56

2023-12-23T15:56

2023-12-23T15:56

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По информации ГБР, депутат "направлял" депутатов якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник помог оформить липовые "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.В середине декабря Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье.Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

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