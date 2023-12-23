Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР - 23.12.2023 Украина.ру
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Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР
Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР - 23.12.2023 Украина.ру
Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР
Высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря пресс-службой ведомства
2023-12-23T15:56
2023-12-23T15:56
новости
украина
народные депутаты
киев
гбр
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По информации ГБР, депутат "направлял" депутатов якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник помог оформить липовые "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.В середине декабря Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье.Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.
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новости, украина, народные депутаты, киев, гбр
Новости, Украина, народные депутаты, Киев, ГБР

Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР

15:56 23.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря пресс-службой ведомства
По информации ГБР, депутат "направлял" депутатов якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник помог оформить липовые "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.
Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.
В середине декабря Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье.
Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.
Боец ВСУ в окопе
28 ноября, 16:11
ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпиталеДо шести лет лишения свободы грозит фигурантам расследования украинского Госбюро расследований, которые якобы оформляли фиктивные документы на кандидатов в демобилизованные из ВСУ. Об этом 28 ноября сообщило ГБР Украины
 
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