Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБР
Высокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря пресс-службой ведомства
По информации ГБР, депутат "направлял" депутатов якобы в командировку в военную администрацию Киева. Чиновник помог оформить липовые "командировки" трем городским депутатам и одному из их помощников.
Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное довольствие из части.
В середине декабря Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье.
Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.
28 ноября, 16:11ГБР Украины раскрыло схему оформления "дембелей" в Главном военном госпиталеДо шести лет лишения свободы грозит фигурантам расследования украинского Госбюро расследований, которые якобы оформляли фиктивные документы на кандидатов в демобилизованные из ВСУ. Об этом 28 ноября сообщило ГБР Украины