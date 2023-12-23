В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе - 23.12.2023 Украина.ру
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В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе
В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе - 23.12.2023 Украина.ру
В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе
По состоянию на утро 23 декабря в очередях на польско-украинской границе стояло более 4000 грузовиков. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона
2023-12-23T14:34
2023-12-23T14:34
новости
польша
украина
граница
блокировка
перевозчики
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По его словам, на границе продолжается блокировка четырех направлений - "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчева", "Шегини — Медика" и "Ягодин — Дорогуск"."По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", - рассказал Демченко.Как сообщало издание Украина.ру, блокировку контрольных пунктов на польско-украинской границе начали польские автоперевозчики из-за несправедливой конкуренции, которую, как считают они, создают украинские перевозчики после вступления в силу соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.Министерства инфраструктуры Польши и Украины 22 декабря достигли договоренность о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.
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новости, польша, украина, граница, блокировка, перевозчики
Новости, Польша, Украина, граница, блокировка, перевозчики

В очереди 4000 машин. Украинские пограничники сообщили о текущем состоянии на польско-украинской границе

14:34 23.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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По состоянию на утро 23 декабря в очередях на польско-украинской границе стояло более 4000 грузовиков. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона
По его словам, на границе продолжается блокировка четырех направлений - "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчева", "Шегини — Медика" и "Ягодин — Дорогуск".
"По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокировка движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", - рассказал Демченко.
Как сообщало издание Украина.ру, блокировку контрольных пунктов на польско-украинской границе начали польские автоперевозчики из-за несправедливой конкуренции, которую, как считают они, создают украинские перевозчики после вступления в силу соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.
Министерства инфраструктуры Польши и Украины 22 декабря достигли договоренность о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу.
Польские перевозчики опять заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Вчера, 08:32
Тысячи грузовиков стоят на заблокированных польскими перевозчиками КПППочти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей. Об этом 22 декабря сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
 
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